Лазурні пляжі, доступна розкіш і менше росіян: що українцям цього літа підготував турецький Бодрум

Попри всі негаразди, Туреччина вже багато років поспіль залишається улюбленим напрямком для літніх відпусток серед українців. У цьому сезоні туристів з України заманюють на лазурні пляжі білосніжного Бодрума, що пропонує приємніший клімат та відносно меншу кількість росіян. Більше про цей регіон з власного досвіду розповість УНІАН.Туризм.

Поки західні туристи серйозно стурбовані перспективою зриву літнього сезону відпусток 2026 року через війну в Ірані та інші геополітично-економічні ризики, загартовані пандемією коронавірусу та п'ятим роком повномасштабної війни українці активно бронюють відпустки – в першу чергу йдеться про мам з дітьми, які хочуть хоч трошки відпочити від війни, а також військових, яким вдається домовитися з командирами про заслужені закордонні відпустки.

За даними українського туроператора Join Up!, найбільшою популярністю серед туристів з України цього року традиційно користується Туреччина – хоча перелякані бойовими діями на Близькому Сході європейці наразі не поспішають бронювати тури до цієї країни, українці серйозних ризиків там не бачать.

Цього року туроператор вирішив зробити ставку на Егейське узбережжя Туреччини – як альтернативу забитій під зав'язку росіянами вологій Антальї.

Відео дня

УНІАН.Туризм разом з командою Join Up! вже встиг дослідити, що цього сезону туристам пропонують курорти Бодрума, а також визначив їхні головні переваги.

Комфортний клімат

Вже ні для кого не секрет, що протягом останніх років літо на півдні Європи стало занадто спекотним. І це вже змушує туристів переглядати свої відпускні звички в бік більш прохолодних напрямків чи подорожей у міжсезоння.

Для тих же, хто не готовий відмовлятися від класичної літньої відпустки на морі, Бодрум стане справжнім порятунком – на відміну від інших турецьких курортів, тут сухе повітря, тож літня спека переноситься значно легше.

При цьому місцевий спосіб життя добре адаптований під високі температури та палюче сонце – у самому місті Бодрум є захисні навіси, в готелях усюди є кондиціонери та зони із затінком, екскурсійні бюро також дбають про туристів.

Водночас дощів та хмар тут влітку майже не буває, тож ймовірність того, що вашим пляжним планам завадить погода, мінімальна.

Основна частина регіону омивається Егейським море – більш прохолодним, ніж Середземне. Також тут є ділянки на берегах Середземного моря і зоні злиття Середземного та Егейського морів.

Ми встигли охопити усі три морські зони і можемо констатувати: усюди море різне – в Бодрумі більш прохолодне лазурне, в Дідімі та Даламані більш тепліше зеленувате.

Місцеві кажуть, що Егейське море повноцінно прогрівається до липня, тоді як Середземне стає комфортнішим для купання дещо раніше (втім, більш загартовані туристи залюбки купаються вже зараз).

Легко дістатися

Join Up! возить туристів до курортів Бодрума на крилах авіакомпанії SkyUp з її основної бази в аеропорту Кишиніва (Молдова), який багато хто називає найзручнішим транзитним вузлом для українців – політ між містами триває менше двох годин.

Водночас автомобільний українсько-молдавський кордон зазвичай проходиться набагато швидше, ніж польський. Наприклад, рейсовим автобусом з Києва прямо до кишинівського аеропорту можна дістатися в середньому за 10-12 годин, якщо без форс-мажорів, тоді як на дорогу з Одеси взагалі йде 3-5 годин.

Готелі на будь-який смак і бюджет

Попри те, що Бодрум має репутацію найдорожчого міста Туреччини, насправді туристам там доступний відпочинок на будь-який бюджет.

На літо 2026 року туристи ще цілком можуть підшукати собі в самому Бодрумі скромне приватне житло чи номери в бутік-готелях економ-класу для двох людей за ціною від 2000 гривень за ніч.

Втім, опитані нами місцеві гіди все ж зізнаються, що вигідніше замовляти комплексні варіанти через туроператорів – Бодрум як раз є тим випадком, коли самостійне бронювання обійдеться дорожче, якщо враховувати всі складові відпочинку.

Під час нашого турецького вояжу ми встигли проінспектувати три готелі різної категорії – два в курортній зоні Бодрума і один в Дідімі.

Першим нас приймав п'ятизірковий готель The Plaza Bodrum в районі Торба на околиці міста – помпезний курортний комплекс, який спершу може шокувати своїм багатим оздобленням у вигляді золотого декору, білосніжних скульптур пухкеньких янголяток та інших атрибутів богемного життя. Втім, дуже швидко ви закохуєтеся в це місце.

Одна з його головних переваг – величезна територія, обсаджена деревами, пальмами, кущами та квітами. Там дійсно дуже приємно гуляти, намотуючи бажані 10 тисяч кроків після усієї з'їденої смакоти.

Окрім "шведського столу" в головному ресторані, в готелі також є кілька закладів à la carte, бари і точки з закусками. При цьому The Plaza Bodrum працює за концепцією Premium All Inclusive – тобто усі-усі страви та напої входять у вартість проживання.

Також на території готелю є кілька власних пляжних зон – піщана безкоштовна з прямим заходом в море, кілька спусків у воду з пірсу, а також платні преміум-пляж та приватні альтанки (для гостей, проживаючих у віллах, доступ до двох останніх зон безкоштовний).

В готелі є номери різних категорій – від стандартних в головному корпусі чи невеличких будиночках на кілька гостей до закритих приватних віл на кілька спалень, куди можна заїхати великою родиною чи компанією друзів.

А ще влітку з території готелю можна спостерігати неймовірні заходи сонця!

Join Up! пропонує тури 6+1 ніч до цього готелю за цінами від 85 627 грн за особу при двомісному розміщенні, якщо їхати наприкінці червня, або від 72 134 грн, якщо їхати у вересні, тоді як в липні-серпні буде дещо дорожче(ціни актуальні на момент публікації статті).

Наступним в нашій програмі був помітно простіший готель Yasmin Bodrum Resort в районі Тургутрейс, розташований ближче до історичного центра Бодрума.

Будемо чесні, хоча готель і має категорію "5 зірок", він до них все ж не дотягує – дизайн скромний, в номерах трапляються зламані деталі, пляжі звичайні. Кухня теж на порядок простіша, а найсмачніше швидко розлітається.

Ще один незручний нюанс – рушники для пляжу чи басейну можна взяти лише в СПА-центрі за картками, але відкривається він лише о 8:30. Тож любителям раннього купання до сніданку краще брати рушник з вечора.

Втім, і ціни тут нижчі – тижневий тур на червень коштує від 64 016 грн за особу при двомісному розміщенні, тоді як найдешевшу путівку на вересень наразі можна придбати за 53 632 грн.

Третій готель у нашій програмі – преміальний п'ятизірковий Akra Didim в містечку Дідім більш ніж за 100 кілометрів від Бодрума.

Це сучасний готель з простим, але сучасним стильним дизайном, величезною територіями та комфортною власною пляжною зоною на стику Егейського та Середземного морів – як з піщаним заходом в воду, так і зі спуском з пірсу чи приватних альтанок (також відомих як "кабани"). Є на території і кілька басейнів.

Номери в готелі розміщуються як в головному багатоповерховому корпусі, так і в окремих будиночках. Ми, наприклад, зупинялися на комфортних двомісних віллах з власними міні-басейнами в "дорослій зоні" 16+ (це, додатковий плюс для туристів, які хочуть більше тиші та спокою).

З усіх нами відвіданих, цей готель найкраще підходить не лише для відпочинку, але й для воркейшну. Якщо ви волієте найспекотніші години доби проводити за роботою в номері, то готельні вілли пропонують комфортні умови для цього не тільки безпосередньою в будиночку, але й на терасі чи в приватній альтанці біля басейну – до усіх них навіть підведені розетки!

До речі, питання з доступом до Інтернету тут теж вирішене – по всій території клієнти можуть користуватися безкоштовним вай-фаєм (більшу швидкість з'єднання можна докупити окремо). Загалом, по турецьких готелях не усюди гостям надається безкоштовний Інтернет – в вищих за класом ця послуга зазвичай включена в проживання, тоді як в простіших готелях за можливість бути постійно онлайн доведеться доплатити.

Але годі про роботу. Готель Akra Didim пропонує туристам харчування за системою "все включено". В головному ресторані в форматі "шведський стіл" якість усього на порядок вища: тут багато локальних страв з місцевих продуктів (частину з них вирощують в теплицях просто на території готелю), є чимало якісних страв з м'яса та морепродуктів, дуже смачні фрукти і десерти.

Крім того, по території готелю розкидані кілька снек-барів, бари з напоями, власна кондитерська, кілька ресторанів à la carte, винотека і один цілодобовий ресторан.

Але й ціни на проживання в готелі чималі (щоправда, воно того варте) – тури в форматі 6+1 ніч на другу половину червня коштують від 108 646 грн за особу при двомісному розміщенні, тоді як серпневі путівки можна придбати за 107 589 грн. В липні ціни піднімаються до 114 290 грн.

Є в регіоні й більш бюджетні варіанти відпочинку. Найдешевші тури до Бодрума 6+1 ніч з розміщенням в тризіркових готелях Join Up! наразі пропонує за 23 083 грн, якщо лише зі сніданками, або від 25 125 грн, якщо "все включено".

Тим часом, ціни на тижневі тури у вересні до Даламану в готелях "3 зірки" стартують від 19 736 грн лише сніданки або від 21 499 грн "все включено".

Порівняно мало росіян

Загалом Туреччина має репутацію туристичного напрямку, де відпочиває дуже багато росіян – і цей факт може відлякувати українців, які не хочуть псувати собі відпустку неприємною компанією. Втім, на курортах Бодрому і Даламану їх значно менше, якщо порівнювати з Антальєю. Так, все ще неприємно, особливо коли чуєш десь в коридорах характерний акцент після чергового масштабного обстрілу України. Але, на жаль, поки росіяни все ще мають можливість подорожувати світом, хоч і не так активно, як кілька років тому.

З іншого боку, в умовній Греції, Італії, Іспанії, Франції чи Німеччині шансів почути на вулицях російську мову не менше – ці напрямки традиційно приймають багато туристів з Росії, навіть на п'ятий рік повномасштабної війни. Тож не варто робити з Туреччини цапа-відбувайла.

Ще один нюанс – багато в чому ситуація залежить від готелю. Якщо обирати більш бюджетні варіанти, то відсоток росіян буде більший. При цьому їхня поведінка буде не найкраща – вони налітають як сарана на делікатеси в ресторанах формату "шведський стіл", ніби вперше їх бачать (втім, можливо, так воно і є).

Наприклад, в згаданому нами вище готелі The Plaza Bodrum переважну більшість відпочивальників складають самі турки та гості з арабських країн, тоді як російськомовні відпочивальники тут не так сильно кидаються у вічі (й далеко не факт, що всі вони росіяни – самі українці та мешканці інших пострадянських країн, на жаль, досі часто розмовляють російською за кордоном, але ж по них одразу не видно, що вони не росіяни).

Аналогічно в люксовому Akra Didim росіяни хоч і є, однак це більш якісний турист, який надто не висувається і не розмітає в мить усі креветки чи ананаси з тарілки на "шведському столі". Плюс усамітнена концепція готелю дозволяє гостям отримувати більше приватності та особистого простору, за бажання максимально уникаючи контактів з іншими відпочивальниками.

А ось ситуація в Yasmin Bodrum Resort набагато гірша. По-перше, тут чимало російськомовних туристів – так, частину з них складають гості з України, Молдови та Казахстану, однак і росіян вистачає. По-друге, поводяться вони доволі галасливо, тож не помітити їхню присутність важко. По-третє, персонал в готелі явно заточений на російськомовного туриста, тож навіть якщо ви звертаєтеся до них англійською, вони все одно вперто продовжують обслуговувати вас російською (можливо, правда, проблема в тому, що вони самі не знають англійську – на жаль, в Туреччині це досі велика проблема, особливо коли йдеться про готелі бюджетної категорії).

Загалом, з розмови з місцевими гідами ми зрозуміли, що багато хто в Туреччині щиро не розуміє, чому багатьох українців настільки дратує російська мова – вони просто не розуміють, що для нас це мова агресора. Більш того, вони думають, що полегшують нам життя, намагаючись звернутися російською. Тож тут вже завдання для самих туристів з України дати їм зрозуміти, що для них є неприємним обслуговування російською – якщо української мови турків ми не навчимо, то хоча б самі можемо вивчити англійську (або кілька основних фраз турецькою).

Дозвілля на будь-який смак

Якщо ви з тих туристів, які прагнуть до пригод і пізнання замість того, щоб просто просидіти увесь тиждень відпустки в готелі (хоча якщо готель хороший, то ми такий намір зовсім не засуджуємо), то регіон Бодрум-Даламан може запропонувати вам дозвілля на будь-який смак.

Наприклад, для початку можна замовити оглядову екскурсію містом. Сам по собі Бодрум за архітектурою більше тяжіє до Греції (колись на цій території було давнє місто Галікарнас) – тут ті самі білосніжні будиночки з яскравими дверима та віконними рамами (причому міська забудова має бути виключно білою за законом), античні руїни, по місту багато квітучих дерев і кущів, затишних таверн і сувенірних магазинчиків, а Туреччину тут видають здебільшого лише численні мечеті.

Серед головних визначних пам'яток Бодрума – фортеця 15 століття, відома як Замок Святого Петра. Нині на її території розташований величезних музей з підземною частиною, де легко можна "загубитися" на дві-три години, що, до речі, буде чудовим варіантом перечекати спеку.

Також у місті є діючий античний амфітеатр, зведений ще у 4 столітті до нашої ери, перший в світі мавзолей, також 4 століття до нашої ери, а ще історичні вітряки 18 століття. Щоправда, останні мають занедбаний вигляд, але, тим не менш, з території біля них відкриваються неймовірні краєвиди на Бодрум.

До речі, навколо міста є кілька оглядових майданчиків для спостерігання за заходом сонця, і ми дуже радимо вам не полінуватися і влаштувати собі таку поїздку – пейзажі того варті.

Тим часом, шукачі "нічного життя" стікаються до причалу Яликавак на околиці Бодрума – це сучасний простір з усіма атрибутами розкішного життя: яхтами, брендовими магазинами, ресторанами, нічними клубами тощо. Але навіть якщо ви не плануєте робити великих покупок чи танцювати до світанку, там навіть просто приємно погуляти ввечері (і це абсолютно безкоштовно).

Оскільки ж Бодрум розташований на морі, там дуже популярні морські екскурсії, які традиційно передбачають захід до кількох цікавих локації, а також бар та обід на борту.

Для початку можна вирушити в "егейський круїз" з набережної Бодрума – човен робитиме на маршруті кілька зупинок для купання у відкритому морі, а також підвезе до термальних джерел в печерах (щоправда, тут доведеться доплатити окремо).

Ті, хто налаштовані на більш тривалу та насичену подорож, можуть обрати ще один популярний круїз – з озера Кьойджегіз (від Бодрума їхати близько трьох годин, від Даламану чи Мармарису близько години).

Воно реально гігантське і за атмосферою більше нагадує альпійське озеро десь у Франції чи Швейцарії.

Виїхавши зранку з однойменного міста Кьойджегіз, далі човен після годинної зупинки на купальнях (щоправда, розвага на любителя), через очерет перепливає в річку Дальян.

Далі маршрут проходить через однойменне містечко Дальян, де в останні роки на берегах побудували купу бутік-готелів.

Потім човен пропливає повз стародавні лікійські гробниці віком понад 2400 років в стародавньому місті Міра, висічені прямо в скелях (історики досі ламають голову, як їх вдалося збудувати). Частину з них туристи можуть побачити з води (прохід всередину гробниць суворо заборонений).

Далі круїз прямує до черепашачого берегу Істузу, де річка Дальян зливається зі Середземним морем. Як можна здогадатися з назви, тут живуть черепахи – бухта є одним з основних місць нерестовища червонокнижних логгерхедів (великих морських черепах).

У 1980-х це місце хотіли забудувати елітними готелями, однак природоохоронним організаціям вдалося домогтися скасування цих планів та надання Істузу статусу охоронюваної території.

Нині тут діє низка суворих правил – туристи можуть потрапити сюди на екскурсійних човнах протягом дня, тоді як вночі перебувати тут заборонено, щоб не заважати черепахам жити їхнє найкраще життя. Тварин сюди брати не можна, місцеві рослини зривати також заборонено.

Цікаво, що мешкають логгерхеди як в річці, так і в морі – в Дальяні вони харчуються, а тому туристам плавати там не радять, адже черепаха може побачити в них конкурентів за кормову базу і напасти (а вони чималі та боляче кусаються). Але тут можна побачити, як ці красені плавають і полюють.

Тим часом, в морі вони зазвичай не становлять небезпеки для людей – якщо пощастить, ви можете побачити, як черепаха пропливає повз вас (нам пощастило, і це незабутнє враження).

Загалом, на маршруті на туристів чекає багато мальовничих краєвидів і пізнавальних моментів, головне замовляти англомовну екскурсію, щоб не опинитися на одному човні з росіянами.

Смачнюча кухня

Розповідаючи про готелі трохи вище по тексту, ми вже зауважували, що в хороших готелях на туристів чекає смачна кухня. Але справа не лише в майстерності кухарів – турецькі продукти самі по собі дуже смачні. Овочі, фрукти, маслини, закуски, сири, м'ясо, риба, горіхи, випічка – ось лише невеликий відсоток того, чим пригощають гостей.

Якщо матимете час на прогулянку за межами готелю, цікавим досвідом буде вечеря в одному з місцевих ресторанчиків на набережній Бодрума.

Наприклад, ми встигли завітати до сімейного закладу Palmiye, що спеціалізується на стравах з риби та морепродуктів.

Фірмовою стравою тут є сібас (морський окунь) на грилі, доповнити якого можна набором місцевих закусок.

Але нас абсолютно підкорив місцевий десерт Pistachio Katmer з морозивом – місце для нього в шлунку знайшлося миттєво, попри те, що ми вже були неголодні.

Ще одна приємна гастрономічна несподіванка – турецькі вина. Виявляється, вони тут є, причому доволі непогані. Більш того, справжні поціновувачі можуть влаштувати собі дегустацію на виноградниках.

Одна з найвідоміших тематичних локацій в країні – приватна винарня Karnas неподалік від Бодрума, де ростуть як місцеві, так і завезені сорти винограду (власники зі Стамбула розбудовували її протягом кількох десятиліть).

Сюди можна завітати як просто за вином (бо в інших місцях, окрім кількох модних ресторанів, його купити не можна), так і на платну дегустацію включно із закусками з локальних продуктів (сири, джеми, маслини, випічка). До речі, заклад два останні роки входить до кулінарного гіду "Мішлен".

Сама по собі локація дуже красива і затишна, відвідувачам дозволяють прогулятися до виноградників.

Щодо цін, то сама дегустація коштує трохи менше 4000 грн з людини, а вино в середньому продають по 1000 грн за пляшку. Також можна купити джеми, маслини, оливкову олію тощо.

Ну і не забуваємо про знамениту турецьку каву – якщо ви фанат цього напою, то не впустіть шанс зупинитися на півгодинки і випити чашечку в якійсь місцевій кафешці з краєвидом. До речі, в Туреччині її часто подають одразу з цукром, тож краще при замовленні уточнювати цей момент.

Водночас в готелях за системою "шведський стіл" кава зазвичай примітивна "з машинки", втім вихід є – в хороших готелях можна замовити собі "фільтр-каву", каву по-турецьки чи будь-яку іншу більш пристойну каву в лобі-барі.

Якщо ж ви хочете привезти трохи смаколиків додому на згадку чи на сувеніри близьким, то зазвичай туристів возять до тематичних магазинчиків на кшталт Kafkasli Lokum, який продає традиційні турецькі солодощі як власного виробництва, так і як посередник.

І тут вам дружня порада від нас – уважно обмірковуйте, що тут купувати, адже ціни в магазині, так би мовити, туристичні. Наприклад, якісний рахат лукум краще брати тут, бо в простіших магазинах його просто може не бути, тоді як деякі більш мас-маркетівські продукти, наприклад, каву, краще купити в звичайному супермаркеті – може бути в кілька разів дешевше.

Ціни в Туреччині

Ви напевно чули в новинах, що протягом кількох останніх років в Туреччині фіксується дуже висока інфляція та девальвація місцевої валюти. Якщо ще шість років тому 1 турецька ліра була еквівалентна в середньому 4 гривням, то зараз співвідношення між ними фактично становить 1 до 1 (і це з урахуванням падіння української валюти). Тож купувати щось в місцевій валюті українцям стало вигідніше (навіть пори те, що ціни в країні сильно виросли).

Але є й інша проблема – розуміючи свою складну економічну ситуацію, місцеві бізнеси, орієнтовані на туристів, часто прив'язують ціни до євро (хоча оплату все одно проводять в лірах), і тут для українців все вже не так райдужно.

Крім того, ціни на туристичні послуги в Туреччині постійно змінюються, залежно від курсів валют і рівня інфляції. Відповідно, варто бути готовими, що відібрана вами попередньо екскурсія на момент оплати може коштувати дорожче, ніж планувалося.

***

Бодрум – це прекрасне місце для любителів відпочинку в Туреччині, що пропонує туристам лагідний клімат, чисте море, мальовничі краєвиди, смачну їжу та насичену культурна програму, а головне – помітно меншу кількість росіян.

Редакція дякує туроператору Join Up! за допомогу в організації поїздки.

***

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм-канал УНІАН.Туризм.