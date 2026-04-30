Війна в Ірані не лякає: де українці планують відпочивати влітку 2026

Українські туроператори відзначають пожвавлення попиту на літні напрямки серед українських туристів.

Попри побоювання щодо зриву літнього туристичного сезону через напругу на Близькому Сході та кризу з авіаційним паливом, українці продовжують планувати літній відпочинок у 2026 році, але тепер роблять це прагматичніше.

Як розповіли УНІАН.Туризм у пресслужбі туроператора Join UP! Україна, в нових реаліях у фокусі українських туристів – відновлення і перезавантаження, зрозуміла логістика та гнучкі умови бронювання, які дозволяють керувати бюджетом і зменшувати ризики нестабільності.

"На базі внутрішньої статистики раннього бронювання туроператор Join UP! Україна спостерігає пожвавлення попиту на літні напрямки та беззаперечне традиційне лідерство Єгипту і Туреччини попри неспокій у близькосхідному регіоні. Серед напрямків мандрівники також вибирають як знайомі Грецію, Туніс, Кіпр, Болгарію, Чорногорію, Албанію та Іспанію, так і екзотичні напрямки, включно з новинкою сезону – Китаєм, з безпечними маршрутами подалі від регіональної напруги", – зазначають в Join UP! Україна.

Водночас туроператор підкреслює, що гнучкості українським туристам додають широка географія міст вильоту на курорти з Молдови (Кишинів), Польщі (Жешув, Варшава, Катовіце, Познань та інші), Чехії (Прага, Брно, Острава), Румунії (Бухарест, Ясси, Клуж-Напока, Тімішоара та інші), країн Балтії (Рига, Таллінн, Естонія та інші), Казахстану (Алмати, Астана) та автобусна програма з українських міст.

Улюблена класика "все включено": Єгипет і Туреччина

За даними Join UP! Україна, Єгипет і Туреччина стабільно займають лідерські позиції за кількістю бронювань – ці напрямки українські мандрівники з року в рік найчастіше обирають для сімейного відпочинку з дітьми завдяки розвиненій інфраструктурі курортів, гостинному сервісу і формату "все включено".

"В цьому році з початком загострення на Близькому Сході спостерігалося сповільнення бронювань за напрямками, однак, враховуючи, що криза не зачепила курорти і вони продовжують працювати у звичному режимі, попит поступово відновлюється і зростає", – зазначають в пресслужбі туроператора.

Серед топ-запитів по Туреччині – середземноморська Анталія (від 16 486 грн – тут і надалі по тексту вказана ціна туру за одну людину при двомісному розміщенні на 7 ночей на старті програми за напрямком, вона актуальна на дату публікації та може змінюватися) з піщаними пляжами і купальним сезоном аж до жовтня, а також Бодрум (від 19 784 грн) і Даламан (від 20 867грн) на Егейському узбережжі з європейською атмосферою та, відповідно, меншою кількістю росіян, комфортнішим кліматом без сильної спеки, затишними бухтами і пишною зеленню.

Польоти до Анталії стартують наприкінці квітня. Перші літні рейси в Бодрум і Даламан заплановані на кінець травня.

В Єгипті найпопулярнішими за кількістю запитів традиційно залишаються Хургада (від 24 034 грн) та Шарм-еш-Шейх (від 23 232 грн). Водночас потроху зростає інтерес до менш відомого на українському ринку Марса-Алама (від 27 046 грн), який обирають для відпочинку переважно європейці, та відносно нового напрямку на нашому ринку, куди стартували польоти торік, середземноморського Ель-Аламейну (від 32 201 грн) – оптимального варіанту для тих, хто хотів би відкрити нові грані Єгипту та розкішно відпочити без натовпів.

Як зазначають аналітики туроператора, цього року з початком загострення на Близькому Сході було зафіксовано зниження рівня заповнюваності єгипетських готелів, за попередніми показниками, на 20% порівняно з періодом до початку війни. Причому основний відтік припав на туристів з арабських країн Перської затоки та Сполучених Штатів через перебої в авіасполученні та безпрецедентне зростання цін на авіаквитки. У секторі чартерних рейсів (пакетних турів) суттєвих змін не відбулося, туристи відпочивають на єгипетських курортах як зазвичай.

Чартери до Хургади та Шарм-еш-Шейху доступні цілорічно. Також на кінець квітня запланований старт польотів до Марса-Алама, а на кінець травня – до Ель-Аламейна.

Море ближче до дому: Греція, Кіпр, Албанія, Іспанія, Чорногорія

"Середземномор'я і Балкани – гарна альтернатива для тих, кому комфортніше відпочивати в межах Європи. Важливий нюанс: на глобальному рівні, за експертними оцінками, цього літа очікується переорієнтація туристичних потоків до Європи та Азії на тлі близькосхідної кризи. Тож тут може бути більш людно, ніж зазвичай", – попереджають в Join UP! Україна.

Водночас Греція стає доступнішою в плані різноманітності курортів, що створює можливость для мандрівників вийти за рамки шаблонів та отримати нові враження через відвідування менш відомих чи популярних місць. Крит (від 19 823 грн) залишається одним із найулюбленіших літніх напрямків серед українських туристів, особливо серед поціновувачів сімейного відпочинку з дітьми у форматі "все включено". Експерти з туризму Join UP!™ вважають його оптимальним варіантом для першого знайомства із Грецією завдяки чудово розвиненій інфраструктурі – від апартаментів до deluxe-готелів і приватних вілл, м'якому клімату і вражаючим ландшафтам, що дозволяє поєднати пляж, екскурсії, гастрономію та самостійні маршрути.

З новинок сезону: Закінтос (від 26 029 грн) з вау-краєвидами і легкою, молодіжною атмосферою, аристократичний Корфу (від 31 086 грн) з європейським шармом, Родос (від 21 611 грн) з історичною глибиною та Халкідіки (від 28 321 грн) для тих, хто цінує європейський рівень сервісу і відпочинок у "зеленій" Греції без транспортних обмежень для пересування.

Вильоти на Крит та Корфу стартують на початку травня. Також заплановані на кінець травня Халкідіки, а на початок червня – Закінтос і Родос.

Кіпр (від 29 256 грн) цікавий тим, що пропонує не лише пляжі, але й активний відпочинок в горах та античні пам'ятки історії. Тут добре відпочивати у форматі "день на стежці, вечір біля моря" та поєднувати хайкінг тінистими лісовими маршрутами з водоспадами на гірському масиві Троодос з пляжним релаксом на комфортних піщаних пляжах.

Вильоти до Ларнаки стартують вже на початку травня.

Літня Іспанія підходить практично під будь-який стиль відпустки: пляжний, міський відпочинок, гастрономічний туризм, дослідження локальних традицій. Тут дуже добре розвинена інфраструктура для комфортного відпочинку з маленькими дітьми. Пальма-де-Майорка (від 41 507 грн) з морськими прогулянками між Балеарськими островами, жвава Барселона (від 34 970 грн) з чудовою культурною та історичною спадщиною, та комфортний Аліканте (від 40 006 грн) з білосніжними пляжами і дуже чистим морем.

Рейси за всіма трьома іспанськими напрямками стартують наприкінці травня.

Чорногорія (від 21 046 грн) приваблює контрастами через поєднання морського узбережжя з відпочинком на природі та в горах без довгих переїздів між локаціями. Албанська Рив'єра (від 25 215 грн) від Вльори до Саранди із захопливою візуальною картинкою у поєднанні з археологічними та історичними пам'ятками (парк Бутринт, історичні центри Берата і Гірокастри) дарують відчуття "відкриття нового" у приємному співвідношенні вражень до ціни.

Польотна програма до Тивата і Тирани стартує на початку червня.

Автобусом до моря: Болгарія, Чорногорія, Греція і Туреччина

Ті, кому складно зважитися на виліт із сусідніх країн або сам переліт не підходить з різних причин, вибирають їхати до моря автобусом.

Болгарія (від 9 750 грн – тут і далі по цьому блоку ціна туру розрахована на одну людину при двомісному розміщенні на 5+4 ночі або 8+2 ночі в залежності від напрямку, вона актуальна на дату публікації та може змінюватися) зберігає сильні позиції в цій ніші не перший рік і продовжує зростати. Для сімейного відпочинку її часто обирають через широкі піщані пляжі, пологу берегову лінію, м'який чорноморський клімат і сервіс.

В цьому сезоні автобусні рейси до Болгарії стартують наприкінці травня з виїздом із Києва, Львова, Ужгорода, Луцька, Харкова і Запоріжжя. Орієнтовний час у дорозі – до 30 годин.

Ще один популярний автобусний напрямок – Чорногорія (від 11 156 грн). Її бронюють ті, хто хоче поєднати море й прогулянки, різні формати проживання (від бюджетних вілл до 5*), подорожі країною та екскурсії. За бажанням можна обрати як "все включено", так і більш преміальний відпочинок із активностями для дорослих і дітей.

Автобусна програма за напрямком стартує на початку червня з Києва. Орієнтовний час у дорозі – 30-40 годин.

Мальовнича й некваплива Греція (від 19 935 грн) також доступна автобусом. Тури стартують з Києва та Львова наприкінці травня.

До Туреччини (від 15 842 грн) автобуси стартують на початку травня з Києва, Одеси, Харкова і Запоріжжя. Орієнтовний час у дорозі – понад 40 годин.

Екзотика: Туніс та новий напрямок сезону Китай

Туніс туристи вибирають як бюджетну альтернативу традиційним напрямкам у форматі "все включено", оскільки відпочинок на курорті стартує у розпал літнього сезону, коли традиційні напрямки вже досягають максимальних цін. Країна поєднує в собі екзотичні для нас пустельний ландшафт і берберську культуру з європейським сервісом та відома лікувальними та оздоровчими морськими процедурами (таласотерапія).

Рейси до Енфіди (від 26 542 грн – тут і надалі по тексту вказана ціна туру за одну людину при двомісному розміщенні на 7 ночей на старті програми за напрямком, вона актуальна на дату публікації та може змінюватися) стартують наприкінці травня, а до Монастіра (від 24 505 грн) – на початку червня.

Українці також цікавляться новинкою сезону – Китаєм. Хайнань (від 45 032 грн) поєднує в собі всі принади тропічного острова з класичним курортним сервісом: приємне море, великі резорти, джунглі "за парканом" та міські розваги курортного міста Санья.

До Саньї туроператор вже літає з Праги.

Як війна в Ірані змінює літній туристичний сезон 2026

Як повідомляв УНІАН.Туризм, європейські та заокеанські туристи наразі перебувають в певному ступорі через вплив війни в Ірані на подорожі – люди побоюються, що через нестачу авіаційного палива та необхідність облітати небезпечні регіони поїздки стануть дорожчими або взагалі зірвуться.

Також є певні побоювання щодо безпеки – раніше аналітики відзначали зменшення кількості бронювань до низки Середземноморських країн. Натомість Португалія та Іспанія навпаки зіштовхунилися зі сплеском інтересу.

А ось українські туристи, які вже п'ятий рік живуть в умовах війни, вже давно адаптувалися до складних подорожей, постійних коливань цін та інших форс-мажорів. Більш того, саме страх європейських туристів може принести певні вигоди українців – від менших натовпів на деяких популярних напрямках на кшталт Туреччини чи Єгипту до приємніших цін.

