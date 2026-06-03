Пекельна літня спека змушує туристів міняти відпускні звички, – National Geographic

Нещодавнє дослідження показало, що 81% європейців змінюють свої туристичні плани у зв'язку зі зміною клімату.

За останні десятиліття багато туристів у всьому світі звикли до стандартного формату пляжного відпочинку в літні місяці, наприклад, на курортах Середземномор'я. Однак пекельна літня спека останніх років змушує багатьох людей змінювати свої відпускні вподобання.

Як приклад видання National Geographic наводить історію досвідчених мандрівників Хайке та Роберта Тейлорів, які роками відпочивали в південній Європі. За своєю природою ця родина – дослідники. Однак спека, що обрушилася на італійський регіон, де вони відпочивали влітку 2022 року, була настільки сильною, що вони майже не залишали орендоване житло.

Повернувшись додому, пара пообіцяла собі більше ніколи так не відпочивати, а тому відтоді пік літа вони проводять у своїй рідній Англії, а міжсезоння присвячують активному відпочинку на півдні.

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При цьому видання підкреслює, що хвилі спеки поширюються й на інші календарні періоди. Наприклад, у травні 2022 року в Іспанії температура перевищувала сезонну норму на 15°C, а у вересні 2023 року сильна спека у Франції вплинула на проведення Кубка світу з регбі. Як сказав генеральний секретар ООН Антоніо Гутерріш: "Екстремальна спека перестала бути рідкісним явищем – вона стала новою нормою".

За даними Міжурядової групи експертів ООН з питань зміни клімату, діяльність людини "безсумнівно" сприяє глобальному потеплінню та збільшенню кількості екстремальних погодних явищ, тому ситуація буде тільки погіршуватися.

"Ми майже впевнені, що в найближчі десятиліття буде ставати все спекотніше і спекотніше. Вплив на країни, що залежать від туризму, може бути величезним", – констатував фахівець з аномальної спеки Алехандро Саєс Реале.

І найбільше дісталося саме Європі. За даними Всесвітньої метеорологічної організації, це континент, що нагрівається найшвидше на Землі, а також найвідвідуваніший, причому Франція, Іспанія, Італія та Греція незмінно входять до десятки найпопулярніших туристичних напрямків світу. На тлі цього все більш популярним стає термін "охолоджуючий відпочинок", оскільки мандрівники по всьому континенту прагнуть до більш помірних кліматичних умов.

Згідно зі звітом Європейської туристичної комісії (ETC), напрямки в Північній та Східній Європі входять до числа найбільш швидкозростаючих у туристичному плані: Фінляндія, Норвегія, Польща та Ісландія зафіксували двозначне зростання кількості в'їзних туристів. Дослідження ETC, проведене у 2025 році, показало, що 81% європейців коригують свої туристичні звички у зв'язку зі зміною клімату, при цьому 15% активно шукають прохолодніший клімат, а 14% уникають місць, схильних до екстремальної спеки. Великі туроператори також повідомляють про зростаючий попит на скандинавські країни.

Проте, за даними ООН з туризму, у 2025 році Франція (102 мільйони) та Іспанія (96,8 мільйона) як і раніше залишалися найвідвідуванішими країнами у світі, а Італія посідала п'яте місце (64,5 мільйона). Темпи зростання, можливо, сповільнилися, але кількість відвідувачів цих країн не зменшується, зазначають експерти.

При цьому Асоціація британських туристичних агентів (ABTA) скептично ставиться до того, що хвилі спеки здатні змінити карту туризму, принаймні, у короткостроковій перспективі.

"Відгуки наших членів свідчать про те, що загалом люди продовжують подорожувати так само, як і завжди, насолоджуючись середземноморськими напрямками в літні місяці. Підвищений інтерес до місць з прохолоднішою погодою залишається скоріше винятком, ніж правилом", – сказав представник організації.

Водночас у матеріалі зазначається, що деякі спекотні країни вже активно працюють над пом'якшенням наслідків спеки. Наприклад, в іспанській Севільї, розташованій у місцевості, відомій як "Іберійська піч" через вітри, що дмуть із Північної Африки, впроваджуються системи розпилення дощової води на вулицях; мережа підземних камер у вигляді акведуків, які можуть знизити температуру навколишнього середовища; перенесення на вечірній час роботи визначних пам'яток; вуличні навіси та "міські прохолодні острови" – заповідники густої рослинності.

Водночас концепція "ноктуризму" – дослідження місцевості після настання темряви – підтримується повсюдно, від римського Колізею до афінського Акрополя.

У свою чергу експерт з питань спеки в Університеті Східного Лондона, доктор Мехрі Хосраві, яка виросла в Тегерані (Іран), де температура вище 40°C не є рідкістю, каже, що частково проблема полягає у відсутності "культури тепла" серед відвідувачів регіонів, що постраждали від спеки, – тих соціальних і поведінкових адаптацій, які охоплюють усе: від одягу до ритму дня.

"Як і раніше, існує думка, що спека – це бажана річ. Поведінку в туризмі доведеться адаптувати, і ключем до цього є інформування про ризики", – каже вона.

Тим часом Саез Реале вважає, що метеорологічні служби будуть дедалі частіше підтримувати зв'язок із туристичними організаціями з питань екстремальних погодних умов. Ще одна очікувана тенденція – мандрівники, які бронюють квитки пізніше і є гнучкими у виборі місця та часу проведення відпустки.

"Хороша новина полягає в тому, що можна зробити дуже багато", – каже він.

При цьому аналітики бачать і певний позитив у ситуації, що склалася. Насамперед йдеться про можливість більш рівномірного розподілу мандрівників як географічно, так і сезонно, адже туризм створює величезне навантаження на місцеві ресурси, такі як вода та охорона здоров'я, особливо в періоди тривалої спеки.

Але найбільшим позитивом, на думку генерального директора агентства з прогнозування туристичних тенденцій Globetrender Дженні Саутан, можуть стати перспективи.

"Мандрівники стають більш турботливими щодо клімату, навіть незважаючи на те, що між бажанням досліджувати та екологічними витратами існує певне протиріччя. Кліматичний тиск може послужити каталізатором для більш продуманої та цілеспрямованої епохи подорожей", – зазначає вона.

Для згаданих вище Хайке та Роберта Тейлорів хвилі спеки, можливо, змінили структуру та ритм їхнього року, але не обов'язково в гірший бік.

"Виїжджаючи раніше або пізніше протягом року, а не в літній пік, ви можете отримати більш достовірне уявлення про те, що насправді являє собою це місце", – каже Хайке.

Літня спека в Європі 2026

Як раніше повідомляв УНІАН, смертоносна травнева спека у 2026 році побила рекорди по всій Європі.

Більше того, вчені прогнозують, що цього року планету накриє найсильніший за десятиліття Ель-Ніньо, який змінить погоду в усьому світі. Очікується, що у зв'язку з цим літо буде екстремально спекотним.

При цьому українські синоптики прогнозують, що погода в Україні влітку 2026 року буде досить комфортною, хоч і не без сюрпризів – спалахів спеки не уникнути.

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