М.Черненко: «Протягом 10 місяців за рішенням судів виплачено із Держбюджету 2,6 млрд.грн. Постає питання: де брати кошти?»

Кабінет Міністрів прийняв рішення підняти виплати чорнобильцям з 2012 року. За підрахунками міністра праці та соціальної політики Тігіпка, наступного року середня пенсія інвалідів-ліквідаторів зросте з 1815 грн. до 4129 грн. Чи спричинив таке рішення Уряду страйк чорнобильців в найбільших містах України, де протестувальники домагаються виплати в повному обсязі, згідно з рішеннями судів? Про це розмова з начальником Головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області Миколою Черненком.

- «Чорнобильці» Вінниччини страйкували і під стінами «Книжки», тут, на площі Стуса, і зустрічалися з ними представники Вінницької ОДА. Під час цих зустрічей представники влади апелюють: грошей у бюджеті на виплати немає...

- Пенсії в Україні призначаються згідно з діючим законодавством, ми це так робимо, на відміну від окремих суддів, які призначають пенсії відповідно до своїх внутрішніх переконань. Всі виплати, чорнобильцям та дітям війни, які проводить Пенсійний фонд, надходять із Держбюджету. За 10 місяців за рішенням судів виплачено із Держбюджету 2,6 мільярда гривень. На сьогодні постає питання, де брати ці гроші? Мені така тенденція добре зрозуміла, адже адвокати, укладаючи угоди, беруть чималі відсотки з майбутніх виграшних сум у якості гонорару.

- Чи не суперечать численні зміни у законодавстві одне одному, чи це не стало основною колізією з виплатами пільговим категоріям, зокрема «чорнобильцям»?

- Усе розпочалось з понять «мінімальний розмір пенсії» та «прожитковий мінімум». А це два різних поняття. В 1993 році був прийнятий Закон «Про статус ветеранів війни і гарантії їх соціального захисту», де було написано, що учасник війни отримає додатково 150% мінімальної пенсії за віком, інвалід війни І групи - 400%, інвалід війни ІІ групи -350%, інвалід ІІІ групи - 200% мінімальної пенсії за віком.

Для прикладу роз’ясню: починаючи з 01.03.1996 року, мінімальний розмір пенсії за віком складав15 гривень (її було проіндексовано – авт.). Якщо інвалід І групи отримує 15 грн. + надбавка 400%, тобто 60 грн, - то людина отримувала 75 грн. З роками змінювався розмір мінімальної пенсії, і усі ці зміни закріплювалися відповідними законами України або Постановами Кабінету Міністрів. У 2002 році, наприклад, мінімальний розмір пенсії (як визначено в постанові КМУ) складає 47 гривень 30 копійок, але збільшення мінімального розміру пенсії не застосовується для призначення надбавок та підвищень.

З 2004 року порядок виплати і розмір мінімальної пенсії в Україні регулюється Законом "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". За ст. 28 цього Закону мінімальний розмір пенсії за віком (за наявності у чоловіків 25 років страхового стажу, а у жінок 20 років) встановлюється у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. З 1 жовтня 2011 року він складає 784 гривні. Якщо ми виплачуємо пенсію, згідно із Законом "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", ми вимушені доплачувати до прожиткового мінімуму. На інші закони воно не розповсюджується.

Призначення компенсаційних виплат та допомог громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, регулюється Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”.

Коли прожитковий мінімум та мінімальна пенсія перестали розмежовуватись, саме тоді розпочалися історії «з чорнобильцями». Власне мінімальна пенсія підвищується, але якщо говорити про надбавки, то сума залишається фіксованою.

- Зрозуміло, що виникають непорозуміння у розрахунках, коли Пенсійний фонд керується одними нормами законодавства, включаючи закони і регуляторні акти, а суди – іншими. Як бути?

- 15 квітня 2005 року з’явилась Постанова Верховного Суду, який має право узагальнювати практику судів. В п.13 зазначено, що розрахунком підвищень ветеранів війни (пільгові категорії) проводиться, виходячи з мінімального розміру пенсії за віком 19,91 грн. (тобто ми керуємося Постановою Кабміну від 03 січня 2002 року). Натомість суди продовжують приймати збільшення мінімального розміру, керуючись ст. 28 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне стравхування”, і в результаті призначають виплати у розмірі доплат 10 мінімумів - на сьогодні це 7840 грн. Суди декларують, що з нашого боку відбувається звуження прав пільгових категорій, але це не відповідає дійсності, тому що при нарахуванні, наприклад, найвищий рівень доплат у 400% від розміру мінімальної пенсії за віком - 400% від 19,91 = 80 грн., суди рахують 400% від прожиткового мінімуму, тобто 400% від 784 = 3136 грн. Згідно змін до закону України інваліду війни виплачується підвищення в розмірі 50% від 784=392 грн. Погодьтесь, є істотна різниця між сумами 80 і 392.

- Але ж виплати все одно відбувалися, згідно з рішеннями судів, аж до жовтня поточного року...

- На виконання змін до Закону України «Про Державний бюджет на 2011 рік» з 23 липня поточного року вступила в силу Постанова Кабміну, яка встановлюється згідно розміру мінімальних пенсій чорнобильцям. Коштів для виплати сум, необхідних для інших розрахунків держави перед чорнобильцями, просто фізично немає. Нам перераховували гроші, і ми мали змогу виплачувати відсуджені доплати до пенсій, які були прийняті до 23 липня. І тут немає жодної упередженості щодо статусу «чорнобильця» чи військовослужбовця.

А от те, що декларують деякі ЗМІ щодо припинення виплат взагалі, не відповідає дійсності. 14 червня 2011 в парламенті було ухвалено поправки до Закону про Державний бюджет, які дозволяють Кабінету міністрів встановлювати порядок та розміри виплат для чорнобильців, військовослужбовців, надбавки до пенсії для дітей війни, виходячи із можливостей бюджету. Зокрема, постановою передбачено, що розміри пенсій для інвалідів, щодо яких встановлено зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, і пенсій у зв'язку з втратою годувальника внаслідок катастрофи, не можуть бути нижчими: для учасників ліквідації наслідків аварії у 1986 році інвалідів I групи - 1200 грн ., II - 1090 грн. і III - 980 грн.; для учасників ліквідації наслідків аварії в 1987-1990 рр.. та для осіб, евакуйованих у 1986 році із зони відчуження, інвалідів I групи - 870 грн., II - 820 грн., III - 760 грн. і т.д.

Я хотів би наголосити, що в ручному режимі пенсію ніхто не призначає. Програма розрахована незалежним обчислювальним центром Міністерства праці і соціальної політики.

Я зустрічався з представниками районних організацій «Союз-Чорнобиль України» у Вінницькій області, надавав їм роз’яснення. Щоб попередити соціальну напругу та роз’яснити зміст законодавчих і нормативних актів з питань пенсійного забезпечення інвалідів-ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС. Ініціативну групу учасників пікету біля «Книжки» було запрошено до мене в кабінет, де у присутності представників засобів масової інформації я також говорив про те, що Пенсійний фонд виплачує, виходячи з наявного ресурсу в Держбюджеті.

Якщо сьогодні суди впливають на рішення по призначенню пенсій, то нехай судам виділяють на це гроші, і вони за ці виплати відповідають. Сьогодні на область виділено на рік 161,6 мільйона. В даний час ми вже виплатили 312 мільйонів. А як же до кінця року? Якщо ми по судах все виплатимо, то з чим залишаться інші пенсіонери?

- Чи не вважаєте Ви, що в нашій державі було б прийнятно застосувати європейську практику, коли Фонди окремих категорій громадян власноруч розпоряджаються коштами, які держава їм надає адресно, самі формують реєстр громадян-пільговиків і звітують перед державою?

- Я абсолютно з цим згоден, це було б краще і для таких категорій, як «чорнобильці», і для власне Пенсійного фонду. Ми сьогодні виступаємо як посередники між державою і людьми. Допоки до нас надходили кошти з Державного бюджету, ми їх давали, а припинилися надходження – відповідно припинилися й виплати. На сьогодні ми забезпечуємо виплатами 520 тисячам пенсіонерів Вінниччини.

Суто по-людськи, я розумію цих людей, у них просто крихти терпіння залишились, і на це вони мають об’єктивні причини, – їм не надають належного медичного забезпечення, санаторно-курортного лікування тощо, але це на законодавчому рівні мають приймати наші законотворці у Верховній Раді. Я неодноразово звертався до депутатів Верховної Ради, делегованих Вінниччиною, і усім їм я повідомляв про проблеми власне Пенсійного фонду з виплатами.

Як на мене, необхідно провести градацію по «чорнобильцях». Наприклад, умовно кажучи, якщо був на ліквідації – виплати у розмірі 200 прожиткових мінімумів, якщо мешкаєш в зоні забруднення – 10 мінімумів. Аби люди не ходили по судах, Верховна Рада має прийняти фіксовану суму.

Втім, існує ще одна проблема, - необхідно переглянути межі зон забруднення. Ось, приміром, в Ладижині – зона забруднення, а через дорогу село Лукашівка, яке вже нібито поза зоною. Всі мешканці села намагаються приписатися в Ладижині, щоб отримувати доплати. І такі протиріччя є в кількох районах області. Тому я вважаю, що працювати є над чим, а Пенсійний фонд завжди відкритий до діалогу. І пропозиції до Меморандуму з «чорнобильцями» ми також внесли не декларативно, а для того, щоб визначити стратегію спільних дій.