Купуйте товари і не хвилюйтеся! Пам’ятайте, є люди, які можуть захистити вас!

Захист прав споживачів – гарантований Конституцією контроль за якістю та безпечністю продукції, всіх видів послуг і робіт. Чи дієва система захисту прав споживачів на Вінниччині, про це розмова з головою Асоціації захисту прав споживачів області Миколою Болтаком.

СТВОРЕННЯ АСОЦІАЦІЇ ТА СПІВПРАЦЯ З ДЕРЖАВНИМИ СТРУКТУРАМИ

- Асоціація захисту прав споживачів є тією недержавною організацією, яка захищає абсолютно всіх, - говорить Микола Миколайович. Вінницька обласна асоціація налічує більш ніж 200 членів, маємо представництва в усіх районах області. В нашому суспільстві за захист прав споживачів спочатку взялася громадськість, а вже потім цю справу підхопила держава. Все розпочалося у 1987 році, коли було створено Всеукраїнську асоціацію захисту прав споживачів. Саме тут слід шукати витоки створення відповідної державної структури. Бо Асоціація розробляла Закон про захист прав споживачів, котрий був ухвалений вже у 90-х роках. Формування, яке виникло в результаті самоорганізації громадян довкола комплексу проблем і взяло собі за мету їх розв’язання, „доросло” до законодавчої ініціативи, яка була успішно реалізована. Держава відреагувала на це створенням відповідної служби. Україна була першою серед республік СНД, що створила законодавство Про захист прав споживачів.

- Наскільки мені відомо, укладено угоду Про співробітництво між управлінням у справах захисту прав споживачів у Вінницькій області та Вінницькою обласною асоціацією споживачів. Що покликана змінити ця Угода?

- Ця угода - партнерська, вона укладена на Всеукраїнському рівні і також в областях України. Кожен з нас хоче, щоб продавці товарів, робіт і послуг належним чином виконували свої зобов’язання. Щоб підприємці вчасно здійснювали виготовлення товару, поставку продукції, у строки завершували будівельні роботи, якісно надавали банківські та страхові послуги. Саме тому ця співпраця є неминучою, адже це своєрідна рука взаємодопомоги. Допоки в Україні громадський сектор не узаконений на рівні державних можливостей – так, як це в Європі, тому ми виконуємо об’єднуючі функції, які вигідні і нам, і нашим партнерам в державних структурах. До слова сказати, наша громадська організація із захисту прав споживачів тісно співпрацює з іншими об’єднаннями, наприклад, з радами ветеранів Великої Вітчизняної війни, організаціями інвалідів, клубами автолюбителів, регіональними центрами стандартизації, метрології і сертифікації, незалежними експертами тощо.

Тому у нашій спільній співпраці ми інформуємо та консультуємо споживачів щодо їхніх прав, якості товарів та послуг; здійснюємо спільний контроль за якістю продукції та обслуговування населення; створюємо спільні робочі групи для проведення вивчення та аналізу проблем споживачів на споживчому ринку області тощо. Ця Угода, скоріше, не покликана щось змінити, а надати більшого відчуття захищеності споживачам.

Співпраця державної служби з громадськістю – це підтримка зв’язків.

БЕЗКОШТОВНЕ ПРАВО НА ЗАХИСТ МАЄ КОЖЕН СПОЖИВАЧ

- Як ви захищаєте права споживачів?

- Асоціація прав споживачів захищає права громадськості, бо сама служба і є громадське утворення. Головним у захисті прав споживача є досконале знання законів та вміння практично застосовувати їх у житті. Питання про права споживача виписані не лише в Законі України «Про захист прав споживачів», але і в таких документах як Цивільний кодекс, Кодекс про адміністративні правопорушення України, Кримінальний кодекс України тощо. Для того, щоб самостійно розібратися у всіх тонкощах нашого законодавства, потрібно витратити велику кількість часу і власних зусиль. Тому у нас працює юридичний відділ і громадська приймальня, які абсолютно безкоштовно надають консультації споживачам і здійснюють досудовий та судовий супровід. Ми готові стати на захист практично кожної людини, коли є факт обмеження її споживацьких прав, і в той же час можемо виступати опонентом по відношенню до будь-кого, якщо він посягає на права іншої людини, котра є споживачем його товарів або послуг.

Типові судові позови, які нам доводиться розглядати, це - купівля-продаж, замовлення, неякісна продукція, а саме – часто-густо це мобільні телефони та взуття.

Також останнім часом до нас звертаються діти війни і чорнобильці, ми допомагаємо, надаємо належну юридичну допомогу.

- Нещодавно прем’єр-міністр Микола Азаров «дегустував» продукцію ковбасного виробництва від вітчизняного виробника. Результати досліджень, які провела Держспоживінспекція, довели, що третина цієї продукції не відповідає нормам. Микола Азаров погрожував, що занесе виробників до «чорного списку», який оприлюднять на урядовому сайті. Чи існує в Україні «чорний список» на ринку товарів?

- Дуже приємно було побачити, що Уряд вник в питання якості продукції. Раніше було багато слів сказано, але ніхто цим не займався. Відмінили держстандарти – такі, як були в Радянському Союзі. Колись Держстандарт розробляв відповідні стандарти й відповідно до них виготовлялася продукція. Держспоживзахист мав повноваження здійснювати контроль за тим, чи відповідає виготовлена продукція затвердженим стандартам. Працювала спеціальна лабораторія, й жодна продукція не потрапляла на ринок, поки не проходила через лабораторію. Сьогодні в Україні керуються лише технічними умовами.

Те, що Микола Янович зреагував, це добре, але не «чорним списком» лякати треба, а притягувати до відповідальності – застосовувати відповідні економічні санкції.

Ви ж розумієте, що представлено було елітну продукцію, а що ж тоді говорити про пересічного виробника?

- Якщо людина придбала неякісний товар і одразу ж звернулася до вас, які ваші дії?

- Асоціація захисту прав споживачів має можливість одразу виходити на обєкт. Такої можливості, на жаль, немає у державної структури. Для того, щоб інспектор зробив перевірку, він повинен попередити керівництво магазину за 10 днів. Ви ж самі розумієте, що за цей термін можна продати «мох і болото». Звісно, на десятий день, коли прийде інспектор, керівництво магазину буде, як кажуть, «попереджене і озброєне». Ми реагуємо миттєво, і до нас не може бути жодних претензій, бо ми – громадське об’єднання.

Ми перевіряємо, чи відповідає вазі той чи інший продукт, чи на нього є свідоцтво якості і чи не прострочений термін. Скажу вам мовою цифр. Статистика свідчить, що із 100 одиниць закупленої продукціії – обрахунки більше 50%, обважування - до 50%, реалізація неякісної продукції – більше 52%.

- Чи захищаєте ви людей, яким приходять нечесні нарахування за послуги ЖКГ?

- Так, ми захищаємо людей, які отримали недостовірні нарахування. Споживач баче, що змінюються тарифи, а звідки вони беруться і як вони формуються, відповіді немає.

На сьогодні у вінницьких судах знаходиться дві справи, де ми ведемо супровід споживача з невірно нарахованих послуг ЖКГ. Там, де грубі порушення, ми надсилаємо листи до водоканалу чи установ тепломереж. Неодноразово ми робили запити до Вінницького міського голови Володимира Гройсмана, і приємно, що завжди отримуємо відповіді, до нас дослухаються.

- Чи готові ми вступати до СОТ? Чи готові ми привести свої стандарти у відповідність до міжнародних?

- Продукція українського виробництва знаходиться в такому стані, що нам ще довго до цього. У деяких виробників стоять прилавки – тут звичайна продукція, а тут - еліт. Нам треба посилювати систему захисту прав споживачів, а не вводити обов’язкову сертифікацію й утримувати органи, які це робитимуть. Адже виходить, що, наприклад, наш Держстандарт сам видає регуляторний документ, сам же контролює його дотримання й сам карає. Але в усьому світі якість продукції контролюють асоціації захисту прав споживачів. Або ж, наприклад, обов’язкове маркування продукції «без ГМО», теж доходить до абсурду – вода мінеральна без ГМО, сіль без ГМО. Знову ж таки, в країнах Європи справа маркування добровільна, а у нас все хочуть побудувати на переляку, а не на позитивному донесенні інформації. Крім того, що маркування продукції коштує грошей.

- Які проблеми існують у Асоціації захисту прав споживачів?

- Проблема одна – з фінансуванням, адже ми надаємо юридичну допомогу безкоштовно. Обласна рада декларує, що наступного року виділятиметься більше коштів для громадських організацій, що діють на теренах Вінниччини. Тому ми маємо надію на отримання грантів. Досвід у нас чималий, є міжнародна співпраця, особливо з сусідньою республікою. В галузі захисту прав споживачів ми кілька років поспіль співпрацюємо з польськими колегами, які демонструють нам тісну співпрацю з владою. Тим більше, що поляки просунулися набагато вперед, адже громадський сектор у них узаконений на законодавчому рівні.

СПОЖИВАЧУ, БУДЬ ПИЛЬНИМ!

- Від чого Ви в хочете застерегти споживача чи привернути його увагу?

- Взяти чек обов’язково!!! Якщо працюють без чека, тоді нехай випишуть його вручну. Державне управління захисту прав споживачів, зокрема, не візьметься за роботу, якщо немає чека. Ми беремося, але це надзвичайно складно – складати акти, шукати свідків. Друге застереження для споживача: слід уважно читати склад продукту. Найбільший огріх виробників: інформація на упаковці не відповідає дійсності. І тому написане на етикетці не завжди збігається із тим, що під нею. Іншими словами, прості українці, самі того не знаючи, оплачують на касі, скажімо, вершкове масло, а додому приносять і споживають спред. Ми сьогодні маємо не сметану, а сметанний продукт; не сир, а сирний продукт; згущене молоко без молока. Взагалі виробники молочної продукції найбільше грішать використанням рослинних жирів. Їх удосталь у вершковому маслі, твердих сирах та згущеному молоці. В сметані «шкутильгає» жирність. Як правило, фактичний показник на два відсотки нижчий від заявленого на упаковці. На товарі обов’язково має бути інформація про виробника.

Адже якщо продукт виготовлено з дешевшої сировини, то й кінцевий товар має коштувати менше. А в нас висока вартість товару ще не запорука його якості. Тому тут треба обов’язково захищати споживача.

Якщо говорити про промислові товари, то обов’язково слід залишати упаковку, аби товар можна було повернути.

Також є визначений Кабміном перелік товарів, які не підлягають поверненню. Зокрема, це лікарські засоби, дитячі іграшки, засоби гігієни, натільна білизна тощо.

- Куди звертатись споживачу у разі, якщо порушено його права?

- Наша громадська приймальня працює за адресою: м.Вінниця, вул.Гоголя, 19а, тел.56-28-23.

Я хочу ще раз наголосити: шановні споживачі, якщо ви в повсякденному житті будете дотримуватися наших порад, то гарантовано вбережете себе та вашу родину від неякісної продукції, товарів та послуг, а якщо все ж таки придбаєте неякісний товар, шансів у вас захистити свої права буде набагато більше, ніж у того, хто до покупок ставиться менш обачно.