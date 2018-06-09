Архієпископ Тульчинський і Брацлавський Іонафан: "Дорога до Бога не має кінця"

Дорога до Бога не має кінця. Це наче горизонт. Здається, бачиш лінію, де сходиться земля і небо, а коли йдеш до неї, вона віддаляється.

Скільки живе людина, стільки вона шукає ту дорогу до Бога. І наскільки Господь нам відкривається, настільки ми до нього дійшли.

У ці святкові різдвяні дня про свій шлях до Всевишнього розповідає архієпископ Тульчинський і Брацлавський Іонафан. Людина - унікальна: добрий пастир, духовний композитор та поет, перекладач релігійних текстів, автор наукових статей, член

Патріаршої ради з культури і Богословсько-канонічної комісії УПЦ.

ДОСЬЄ. Владика Іонафан (Анатолій Іванович Єлецьких) народився 30 січня 1941 року в Росії у родині військовослужбовця. З 1950-го по 1959-й рік разом з батьками, братами В'ячеславом, Олександром та сестрою Антоніною проживав у м. Сєвєроморськ, Мурманскої обл., а після переводу батька-підполковника у київський воєнний округ - у Києві.

Закінчив Ленінградську духовну академію. 1976 року прийняв постриг у монашество. Був викладачем церковного співу та регентом хору Ленінградських духовних шкіл, згодом кліриком Володимирського кафедрального собору у Києві, намісником Києво-Печерської лаври, керуючим справами УПЦ, єпископом Переяслав-Хмельницьким, єпископом Білоцерківським, священноархімандритом знаменитої Глинської пустині, послідовно керуючим Глухівської, Сумської та Херсонської єпархій. З

2006-го - архієпископ Тульчинський і Брацлавський.

Удостоєний почесного звання генерал-майора Війська Запорізького та іменної панагії Вселенського Патріарха Варфоломея I. Нагороди: орден св. кн. Володимира II ст. «За заслуги перед Церковью»; ордени прп. Сергія Радонезького, св. кн. Даниїла Московського (РПЦ); прп. Антонія і Феодосія, св. ап. Іоанна Богослова (УПЦ), св. Марка (Ієрусалимський Патріархат); орден Стефана Великого ІІ ст. Молдавської Православної Церкви; орден Дружби за зміцнення відносин між Росією та Україною.

Нагороджений відзнакою МВС України за миротворчі труди з попередження міжконфесійних конфліктів. Автор багатьох духовно-музичних творів (понад 1600 сторінок нотного тексту), зокрема, «Чорнобильської Літургії». Має орден Української Національної Музичної Академії «За видатний внесок у розвиток музичного мистецтва».

- Кожній людині Бог відкривається по-особливому, - говорить владика Іонафан. - З ранніх років мене постійно «мучило» питання, у чому полягає сенс життя. Часи були важкі, панувала атеїстична ідеологія. Тож я небагато знав про Бога. Та якось, вивчаючи Київ, куди щойно з Росії переїхала наша родина, я зайшов до Володимирського Собору.

Здивувався, що там багато людей. Усі молилися, лунали церковні співи. Та найбільше мене вразили слова: «Господи, коли до тебе покличу, почуй мене...», і я мимоволі звернувся до Того, кого ще не знав: «Господи, якщо ти існуєш, покажи, що ти є». Відповідь прийшла несподівано.

Того вечора у своїй кімнаті раптом на темному фоні всесвіту побачив... дивне світло, у вигляді кулі. Воно абсолютно не різало очі, було дуже спокійне, а головне - живе. Воно було Любов’ю. Мене одразу переповнила радість, яку я більше ніколи у своєму житті не переживав. Потім двоє прекрасних ангелів у довгому одязі, палаючому золотим вогнем, підійшли до мене і підштовхнули через темну безодню до того світла. Від несподіванки я ахнув і ніби прокинувся. «Отче!» - вперше в житті звернувся до Бога, не як до невідомої сили, а як до Сущого, як до Особистості.

Владико Іонафане, а коли Ви вирішили присвятити своє життя Богу?

- В юності мені подарували Євангеліє старослов'янською мовою. Я її не знав і не розумів, але годинами сидів над текстом, самотужки пізнаючи суть написаного. Якось натрапив на фразу: «Пшениця вже дозріла, а робітників жати її немає». Щось перевернулося тієї миті всередині, і я вирішив, що стану священиком. Батьки з острахом сприйняли таке моє рішення: боялися як за моє майбутнє, так і за долю моїх братів та сестри. І все ж після армії, я вступив у Ленінградську духовну семінарію, а потім і в духовну академію.

- Чи виникали сумніви у правильності вибраного Вами шляху?

- Ніколи. Слава Богу, я реалізував себе як особистість. Я отримав релігійну і музичну освіту. Мені пощастило спілкуватися з дуже великими релігійними діячами, як скажімо, митрополит Ленінградський і Новгородський Никодим - це духовний отець нинішнього Патріарха Кирила. До речі, у 16 років я працював під керівництвом майбутнього святійшого Предстоятеля РПЦ - архієпископа Кирила у стінах Ленінградської духовної семінарії, де він був ректором. Я спілкувався із старою петербурзькою інтелігенцією, аристократами, художниками-авангардистами, учнями Філонова, Малєвича, Татліна, був у творчих стосунках з Владиславом Олександровичем Чернушенком - художнім керівником і головним диригентом Державної Хорової Капели, чув наживо голоси відомих оперних співаків, ходив у драматичні театри... У Петербурзі багато православних святинь. Усе це наповнювало моє життя високим змістом. І хоча довелося пережити і вельми драматичні ситуації, вважаю себе щасливою людиною. Мені дуже радісно жити з Господом і я бажаю усім пізнати оту радість.

- Коли Ви були намісником Києво-Печерської Лаври, замироточили святі глави. Чим ще запам'ятався той період Вашого служіння?

- То справді було чудо! Я набрав речовину з мощів і ризикнув здати її на науковий аналіз. Результат приголомшив: то була біологічна речовина невідомого походження, синтезувати яку штучним шляхом неможливо.

Ще запам'ятався візит у печери Раїси Горбачової. Таке бажання «першої леді» на ті часи було сенсаційним. Раїса Максимівна поставила свічку перед іконою архангела Михаїла і захотіла пожертвувати щось за свічку. Грошей не виявилося. Тоді помічник генерального секретаря компартії дістав з кишені 25 карбованців і вона опустила їх у церковну скриньку. А, вийшовши нагору, посадила біля Лаври ялинку. Приходив у лавру туристом і психотерапевт Анатолій Кашпіровський. Тоді він був на піку

популярності і зустрічі з ним добивалися великі світу цього. Не втримався навіть Філарет і запросив його до себе в резиденцію.

- Що у Вашому розумінні бути добрим пастирем?

- Господь сказав, що добрий пастир душу свою полагає за овець своїх. Тобто головні риси доброго пастиря - це самовідданість своєму духовному покликанню. Як казав колись мені покійний митрополит Никодим: «треба віддати себе на сто відсотків служінню Господу, а решту можна взяти собі». Саме тому я намагаюся служити у всіх 16-ти районах Тульчинської єпархії, часто їжджу у Білорусію, Молдову, Росію...

Бувають дні, коли розписана кожна хвилина. А взагалі, служіння кожного архієрея складається з пастирської та адміністративної роботи. Люди бачать красиву сторону: горять свічки, єпископи у пишних ризах, їм кланяються. Складається враження, що життя владики - це суцільний празник. Але служби - це велика жертовна праця. Інколи їх тривалість сягає 5-6 і більше годин. Окрім того, чимало сил доводиться витрачати на розв'язання різних конфліктів, зустрічі з людьми.

- Чи сподобалось Вам Поділля?

- Дуже. Прекрасна природа, чудовий Південний Буг, добрі люди. Свої враження я виклав такими рядками свого вірша «Люблю, Україно!»:

Люблю, Україно,

Твої ясні зорі

І ту твою білу хатину,

Де доля мене у цей світ народила,

Де вперше побачив калину.

Люблю, Україно,

Твої сиві гори

І сонце твоє в небі синім,

І мову чарівну твою, солов'їну,

І пісню в садочку вишневім.

Люблю, Україно,

Твій явір у полі,

Лани понад Бугом густі,

А, більше тебе я люблю, що з любов'ю

Ти стала за матір мені.

- Вас часто запрошують читати лекції у різні духовні академії та семінарії. Наскільки важливою для Вас є така форма служіння?

- Мені приємно ділитися скарбами духовного знання. На лекціях наголошую, що ми повинні пишатися тим, що належимо до Української Православної Церкви, яка є наслідницею великої християнської культури. Це наш національний скарб, який треба плекати і примножувати. Храмове богослужіння - це взагалі синтез різних видів мистецтва. Бо там і

спів, і живопис, і архітектура, мистецтво світла, вогню, одягу і навіть мистецтво священного ритуального танцю, бо усі жести,

поклони, мають свій порядок, розмір і ритміку.

- Як Ви ставитеся до ідеї об'єднання усіх українських церков?

- Ідея хороша. З огляду на негативні явища у світі, на те, що зараз намагаються сокрушити самі підвалини християнства і заповіді Божі, ми повинні зрозуміти, що знаходимося на одному кораблі. І треба дружно налягти на весла, щоб спрямувати цей корабель в одному напрямку - до Бога, до його високоморального вчення, до Євангелія Христового. Тобто йде мова про нову євангелізацію суспільства.

- Чи маєте універсальний рецепт як не втратити своє людське обличчя?

- Складне питання. Матеріальні труднощі, які переживає наш народ, жахають. Зарплати мізерні, пенсії - ще менші. Біда! Як прожити, чим нагодувати дитину, як зібрати до школи, де взяти гроші на лікування? І на цьому фоні купка людей багатіє. Церква разом з народом переживає ці труднощі. Віруючі легше переживають як матеріальні труднощі, так і життєві трагедії. Тобто релігія - це лікувальний пластир, який нам дав Господь, передбачаючи усі ці кризи та життєві негаразди. І перше, що ми маємо зробити, - згадати Христові слова про дві найбільші заповіді: любові до Бога і ближнього. Сьогодні найбільш слушний час

для благодіяння. Наша допомога потрібна ближньому сьогодні як ніколи. Кожен з нас має в цей час здійснити свій невеличкий подвиг любові для ближнього. Нагодувати голодного, допомогти знайти притулок бездомному, розрадити стражденного.

- Сьогодні точиться багато суперечок стосовно того приймати чи не приймати ідентифікаційні коди. Дехто «розгледів» у кодах число звіра...

- Церква не вбачає у податкових кодах ознаки пришестя Антихриста. Приймати код чи ні - вибір людини, це не є гріхом. Але церква виступає проти тотального електронного контролю за людською поведінкою. А сучасні високі технології дають можливість взяти під повний контроль життя людини і навіть можуть вплинути на ту частину мозку людини, де у неї зберігається пам'ять про Бога.

- Владико Іонафане, а як Церква розцінює втручання у процес народження нової людини? Чи варто бездітним парам вдаватись до послуг штучного запліднення?

- Церква проти усіх маніпулювань людським плодом. Якщо вже Господь так розпорядився, що в сім'ї немає дітей, то слід або змиритися з цим, або просто взяти на виховання сироту. Останнє для християнина - це подвиг. Якось, коли я служив у Херсоні і на різдвяні свята завітав у дитбудинок, до мене підійшов один хлопчик. «Ти за мною прийшов? Ти мій тато?» - запитав. І так на мене подивився, з такою надією, що я досі не можу цього забути (змахує сльозу - авт.). Тому коли я бачу, як по містах влаштовують Дні пива чи ковбаси, коли викидають шалені кошти на різні феєрверки, то краще взяли б ці гроші і закупили їжу для сиріт. Ото був би феєрверк доброти. Вбивство живого плода - це є вбивство людини. А отже - великий гріх.

Якщо проаналізувати статистику абортів, щороку з мапи світу зникають цілі міста, навіть держави. Ми живемо у середовищі вбивць. Це трагедія. Тому краще народіть і віднесіть «зайву» дитину у дитбудинок, але не вбивайте. І тут відповідають не лише жінки, а й чоловіки. Усім кажу: люди добрі, поверніться обличчям до сиріт. Пожертвуйте заради них своїм благополуччям і ви будете угодні Богу. Господь простить вам багато гріхів.

- Увесь світ переживає кризу інституту сім'ї. Що робити?

- Так, це серйозна проблема. Багато негативу у суспільну свідомість вносять сучасні ЗМІ. Народу треба рішуче сказати «досить!» тим, хто заробляє неправедні гроші на аморальності, хто героїзує антибіблійні нетрадиційні форми шлюбу. Велику надію покладаю на введення у школах предмету «Християнська етика» і на поки що притаманну нашому народу духовність.

- Що Ви скажете стосовно чуток про кінець світу у 2012-му році?

- Я хотів би запросити вас на своє 100-річчя, а воно відбудеться аж ніяк не у 2012-му році. (Посміхається). Ніхто, навіть ангели не знають, коли Господь вдруге прийде на землю і наступить кінець світу.

Справжньою ознакою другого Пришестя Христа є відбудова Єрусалимського храму. Але поки що на місці храму стоїть мусульманська мечеть.

- Наближається одне з найбільших християнських свят - Різдво Христове. Що б Ви побажали читачам?

- Як говорить Біблія, «так Бог возлюбив світ, що віддав Сина свого єдинородного, щоби кожен, хто вірить в нього, не загинув, але мав життя вічне».

У ці радісні свята хотів би побажати усім нашим жінкам та чоловікам звичайного людського щастя. Нехай Різдво Христове єднає їх у справжньому християнському подружжі і, зігріваючи їхні серця, допомагає долати всі перешкоди та негаразди. Нехай у новому 2012 році усім живеться красиво, у злагоді з Богом і з самими собою. Христос рождається - славімо Його!