Як безболісно пережити перехід на зимовий час

Система переведення стрілок годинника навесні і восени існує більш ніж у 110 країнах світу. Наслідки такого переходу багато людей відчувають на собі з року в рік.

Особливо складно протікає звикання до нового розпорядку дня у хворих людей, дітей і людей похилого віку. Зазвичай період адаптації триває від декількох днів до двох тижнів.

Вся справа в нашому гені ”біологічних годин”, наші годинники звикають активізуватися в певний час, так влаштована людина. Коли переводять стрілки годинника на годину назад восени або вперед у весняний час - робота гена порушується. Ми швидко стомлюємося, вранці нам важко вставати, багато хто вже до кінця трудового дня відчувають втому і хочуть спати. Люди з хронічними захворюваннями особливо гостро відчувають на собі ”переведення стрілок”. У перші два тижні після переходу на зимовий час люди страждають головними болями, погіршується апетит, сон, скаче артеріальний тиск знижується працездатність, а також опірність організму до інфекцій.

Як пережити перехід на зимовий час найбільш безболісно?

Якщо ви помічаєте у себе зниження працездатності, підвищена стомлюваність, дратівливість, пригнічений настрій це означає, що ви переживаєте перехід на зимовий час з усіма наслідками. Щоб налаштувати себе на позитив і звести стрес до нуля, дуже корисно буде в цей період слухати спокійну мелодійну музику, заспокоять ваші нерви і налагодять сон - прогулянки в парках, там ви зможете подихати свіжим повітрям і помилуватися осінньої природою. У такий період дуже важливо відчувати тепло домашнього вогнища, тому влаштуйте сімейну вечерю з яких-небудь новим фірмовим блюдом, збирати навколо себе друзів, провідайте близьких.

В період адаптації до зимового часу людина себе зазвичай погано почуває ближче до вечора, тому перед тим, як починає темніти, спробуйте з'їсти щось гостре. Червоний перець буде дуже до речі, приправляйте їм по можливості свою їжу. Він містить капсаїцин - це рослинний активатор вироблення ”гормонів працездатності”! Правда не переборщіть, гострий перець підвищує тиск, гіпертоніки повинні бути обережні!

Дуже корисні фініки, інжир і банани. Ці фрукти виробляють серотонін, а це речовина регулює добові ритми, нормалізація серотоніну допоможе зберігати пильність вечорами. Зазвичай при переході на зимовий час багато скаржаться не тільки на погіршення працездатності, але і на зниження пам'яті і кмітливості. На жаль, у нас знижується не тільки життєвий тонус, але і кмітливість в цей період! Щоб якнайшвидше привести себе до звичного станом, астрологи рекомендують екстракт гінкго білоба. А також продукти, які поліпшать пам'ять і ”підбадьорять” ваші м'язи - молоко, волоські горіхи, житній хліб, картопля.

Якщо для боротьби з осінньої депресією нам радять оточити себе яскравими фарбами, то ось у період переходу на новий час астрологи навпаки не радять оточувати себе дратівливими тонами. В одязі та аксесуарах в цей період доречними будуть ніжно блакитні, сріблясті, зеленуваті і бузкові відтінки. В одязі повинні бути присутніми аксесуари з напівпрозорого шовку, мережива, будь-які ніжні тканини, якщо це трикотаж, то тонкий. Прикраси намагайтеся вибирати перламутрові. Тим, хто віддає перевагу спортивному стилю одягу, можна зупинити свій вибір на брюках і куртках з блакитним джинси. Якщо ви прихильник ділового стилю, то постарайтеся, хоча б на час адаптації відмовитися від чорних костюмів, будь-які пастельні тони світло блакитного, блакитного, бузкового кольору будуть краще.

Уважно поставтеся до нирок у цей період, так як можливі загострення хронічних захворювань. Не варто споживати багато рідини, і бережіть поперек від переохолоджень. Буде корисним також масаж ступень, так як на ступнях дуже багато біологічно активних точок і, впливаючи на них, ви зможете тонізувати свій організм і допоможете йому безболісно перейти на новий час. Масаж ступень можна робити, як у масажному кабінеті, так і самому. Для цього потрібно сісти на підлогу по-турецькі, правою рукою ви беретеся за п'яту, а за пальці лівої ноги і починаєте обертати ступню по колу. Спочатку за годинниковою стрілкою, потім проти годинникової стрілки. Теж саме можна зробити і з другої ногою, поступово намагайтеся збільшувати радіус обертання. Потім потягніть кожен палець і на останок масажують подушечки пальців також за годинниковою стрілкою і проти. Якщо у вас є можливість відвідати професійного масажиста, то оздоровчий масаж зараз буде дуже до речі.

Не варто думати, що переведення стрілок веде до хвороб, про це ніхто не говорить. Але так як наші внутрішні годинники працюють за інерцією, нам складно взяти і переналаштувати їх за годину або за день, тому перехід на новий час зачіпає певні фізіологічні процеси в нашому організмі. Це викликає стрес, а стрес у більшості випадків, на жаль, є поштовхом до загострення хвороб.

