Стара Рада "подарує Україні" антисоціальний бюджет

Економічна ситуація в Україні настільки погіршилася, що експерти вважають секвестр бюджету-2013 неминучим ще на етапі розгляду в уряді. Очевидно, що "поствиборчий" проект держбюджету буде істотно економніше "передвиборного" рекламного буклету. Такий висновок можна зробити із заяв представників влади, і з історії подачі проекту основного фінансового документа в парламент, і з урахуванням прагнення "верхів" прийняти державного кошторису старим складом Ради.

Бюджет уріжуть і довірять "старим"

Бюджетна «сага» виглядає наступним чином: 12 вересня проект бюджету-2013 був поданий у Верховну Раду, 15 вересня повернуто уряду для доопрацювання. Розрахований він був, виходячи із затверджених Кабміном ще в 2011 році макропоказників, зокрема, зростання ВВП - 4,5%, показник номінального ВВП - 1,688 трлн. Грн.., інфляція - 5,9%. 22 вересня прем'єр-міністр Микола Азаров заявив, що документ буде покращено за рахунок збільшення прибуткової частини і поданий для прийняття Верховній Раді нового скликання, оскільки нинішній склад парламенту технічно не зможе прийняти бюджет за два робочих дні.

Мабуть, чи то щось в планах Кабміну змінилося, чи то, дійсно, парламентські вибори "відіграні" і можна озвучити реально піднімальні для економіки цифри. Доопрацьований головний кошторис країни уряд має намір 20 листопада подати у Верховну Раду і розраховує на прийняття документа до кінця листопада (тобто, ще старим складом парламенту).

І учасники процесу, і експерти вказують на окремі незрозумілості і некоректності нинішнього бюджетного процесу: якісь етапи пропущені, якісь терміни не дотримані, якісь цифри "раптом" підкориговані або, навпаки, чому-то залишені без змін.

Заступник голови Верховної Ради Микола Томенко переконаний, що без звіту уряду про соціально – економічну ситуацію в країні та виконання бюджету за 2012 рік не можна приймати бюджет на майбутній рік.

Томенко вважає, що «влада знову вирішила повернутися до ідеї прийняти бюджет без дискусій, нинішнім складом парламенту». «Це зрозуміло, оскільки в новому парламенті без звітності про нинішньому бюджетному році важко уявити прийняття даного законопроекту», - додав він.

Віце-спікер відзначив, що саме тому за основу був прийнятий план максимального використання нинішньої парламентської більшості, яка, незважаючи на не проходження великої кількості депутатів в наступний парламент, залишається «машиною для голосування».

В той же час Томенко вважає, що сьогодні принципово важливо оцінити об'єктивну соціально економічну і фінансову ситуацію в країні. Він нагадав, що уряд вже більше трьох місяців не інформував ВР про реальний стан речей, відмовляючись приходити на сесію під різними приводами.

«По-перше, без реального розуміння того, що відбувається в економіці країни, якою є і буде фінансова ситуація, це зробити неможливо. Перш ніж приймати основний фінансовий закон на рік, необхідно провести відповідний аналіз і дати звіт про попередній. По-друге, приймати бюджет на 2013 рік повинен новообраний парламент, а не нинішній, легітимність якого точно не поширюється на 2013 рік», - підкреслив політик.

До речі, віце-прем'єр-міністр - міністр соціальної політики Сергій Тігіпко також вважає, що бюджет 2013 року повинна приймати Верховна Рада нового скликання.

«Краще, на мій погляд, було б, щоб та Рада, яка прийде, вона затвердила бюджет. Це, безумовно, додало б відповідальності влади в цілому. Але якщо по якихось причинах, невідомих, процес формування наступної Верховної Ради буде затягуватися, то це повинен зробити діючий склад Верховної Ради, тому що бюджет у грудні повинен бути затверджений», - сказав Тігіпко.

Народний депутат Сергій Терьохін (БЮТ) прогнозує, що ті макроекономічні індикатори, які закладалися «в той «дивний» проект бюджету, будуть змінені. Так як після подання першого варіанту документа і Світовий банк, і Валютний фонд, і рейтингові агентства змінили свою оцінку макропоказників України убік погіршення. А менше ВВП - менша база, нижчий прогноз зростання реального ВВП. Напевно будуть збільшені позиції щодо інфляції. У результаті це призведе до зниження планування доходу бюджету. Також не знято питання курсу. На міжбанку котирування ростуть, вже 8,32, про який курс в 8,4 до кінця року можна говорити. А це ж треба перераховувати всі доходи з імпорту, з ПДВ, а також відносно дірок Нафтогазу. Тим більше, що питання зниження ціни газу Росією поки залишається невирішеним. Та і всі розмови про зниження споживання газу - трюк. Поки це такими швидкими темпами, як говорить влада, відбутися не може з технологічних причин. Перехід на вугілля, виробництво сланцевого газу - все це неможливо зробити на коротку перспективу, особливо в плані бюджету-2013».

Скорочення соціальних статей Терьохін вважає реальністю. У цьому зв'язку він нагадав про рішення Конституційного суду, що підтверджує право Кабмін на свій розсуд скорочувати соцвиплати у зв'язку з доцільністю і з урахуванням економічної ситуації. «Рішення - єзуїтське. Єдине, на що залишається сподіватися, то може скоротиться безмірна жадібність влади до капітальних програмами. У 2012 році було і Євро-2012, та капітальне будівництво об'єктів, і автодоріг, непрямі витрати бюджету за «вишками», адже державна структура не доплатила податки», - констатував Терьохін.

Щодо строку прийняття бюджету-2013, за словами Терьохіна, «згідно з процедурою прийняття бюджету, яка прописана в бюджетному кодексі, пропустити через парламент документ у озвучені владою терміни неможливо. Але не здивуюся, якщо в перехідних положеннях буде призупинена стаття бюджетного кодексу, яка і розписує правила його прийняття (подання, який прирівнюється до першого читання, потім друге читання, третє). У листопаді прийняти не можуть».

Член профільного парламентського комітету Павло Жебрівський зазначив, що «для влади важливо «витерти ноги» об парламент, який іде, а новий депутатський склад буде «білим і пухнастим». Тому зрозуміло, що бюджету поки ніхто не бачив. Прийняття бюджету-2013 нинішньою Радою владі вигідно, щоб покласти відповідальність на парламент, який йде. Та й прийняти його старим складом буде легше. Мінімум місяць будуть «вовтузиться», а тому влада хоче продовжити співпрацю з МВФ, їй потрібно провести документ ще в цьому році».

Що стосується можливого скорочення соціальних виплат, то він вважає, що іншого виходу у влади немає. «Казначейський рахунок порожній, на сьогодні нічим профінансувати витрати, які передбачені законодавством України. Думаю, бюджет-2013 дійсно буде антисоціальним, але він буде і реформованим. Однозначно, залишиться корупційна складова, так як ми вже не можемо від цього відмовитися. Але соціальні витрати будуть урізані», - підсумував Жебрівський.

На першому плані негатив

Україна котиться по низхідній, що не може не відбитися на бюджеті 2013 року. Золотовалютні резерви Нацбанку скоротилися до ризикового розміру, дефіцит у торгівлі б'є рекорди, приплив валюти скорочується, а виробництво «застигло» в рецесії. Все це підтверджується переглянутими прогнозами розвитку економіки нашої країни у бік падіння і Світового банку і Міжнародного валютного фонду, і різних рейтингових агентств. До того ж, стає ясно, що утримати курс гривні НБУ, незважаючи на запевнення влади, не вдасться, що він в принципі вже визнав. Так, за словами директора департаменту аналізу і прогнозування грошово-кредитного ринку НБУ Сергія Корабліна, регулятор вважає неминучим поступове підвищення курсової гнучкості нацвалюти. Він також натякнув, що забезпечення цінової стабільності є основним завданням Національного банку, а завдання обов'язково утримувати курс гривні НБУ законодавчо не передбачена.

***За січень-жовтень цього року резерви НБУ знизилися майже на 16%, або на 4,983 млрд. дол. (з 31,795 млрд. дол.). У вівторок, 13 листопада, на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися котируваннями 8,2400/8,2650, до закриття торгів ціни досягли максимуму 8,2880/8,3250 грн/дол.

До негативного тла слід додати невизначеність у відносинах з МВФ, а також невирішеність «газового питання, що тисне на бюджет (уряд закладає в проекті держбюджету на 2013 рік діючу ринкову вартість газу). Насторожує той факт, що сам прем'єр-міністр Микола Азаров визнав, що встановлене за законом підвищення зарплат держслужбовцям, передбачене з 1 січня, за складної економічної ситуації в повному обсязі виконати досить складно. Іншими словами, соціальні витрати скарбниці в 2013 році можуть бути скоректовані. Що стосується обурення мас, то цього вдасться уникнути, завдяки рішенню Конституційного суду, який визнав право Кабміну виконувати соціальні статті бюджету відповідно до економічної ситуації.

Таким чином, варто готуватися до гіршого. Як заявив міністр економічного розвитку і торгівлі України Петро Порошенко, його відомство вже знизило прогноз зростання ВВП в 2013 році з 4,5% до 3,5%, а Валовий внутрішній продукт - основна база державної скарбниці.

«Плановий прогноз 2013 року - 3,5%, який я запропонував всім міністерствам. Після відпрацювання в міністерствах він повернеться і буде поданий на Кабмін», - сказав П.Порошенко. Він зазначив, що такий прогноз зростання ВВП в 2013 році погоджено з Міжнародним валютним фондом. При цьому міністр сказав, що прогнозний зростання ВВП і інфляції в 2013 році також планується скоротити, проте не уточнив, до якого рівня, але інфляція в наступному році прогнозується на рівні 5,5%. За словами Порошенка, за підсумком 2012 року інфляція може вирости до 4-5%.

Хоча є й інший варіант розвитку подій. Приміром, Росія запропонувала в обмін на входження в Митний союз ціну на газ до 160 дол. - внутрішньоросійськими. Це, звичайно, змінює все у фінансовому сенсі. Ось тільки, маючи досвід «гуртожитку», погодитися на таке - собі дорожче. Але, Надзвичайний і Повноважний Посол України в РФ Володимир Єльченко вважає, що Україна в перспективі може увійти до ТЗ, якщо в Європейському Союзі буде тривати економічна криза.

«Ми не говоримо сьогодні ні так, ні ні. Перспективи є. Якщо ці тенденції (зростання взаємної торгівлі з країнами ТЗ - ред.), які сьогодні існують, збережуться, плюс ми бачимо кризові явища в ЄС, якщо вони будуть зберігатися, то відповідь буде швидше так, ніж ні», - сказав посол.

У будь-якому випадку, в нинішньому році бюджетний процес-2013 "відзначений" цікавою колізією: склади парламенту змінюють один одного в дуже відповідальний момент - момент затвердження держбюджету. Аналогічну ситуацію згадати складно. Скажімо, п'ять років тому, в 2007 році відбулися позачергові вибори у ВР (як раз це той склад, який зараз прощається з сесійним залом). Тоді бюджет-2008 брав вже новий склад Ради шостого скликання. 23 листопада 2007 року депутати принесли присягу на вірність Україні, а під самий новий рік - 28 грудня - проголосували за бюджет-2008.

Якщо глянути ще глибше в історію, то народним депутатам п'ятого скликання взагалі було легко - вони приймали присягу в травні 2006 року і питання про те, “стара” або “нова” Рада повинна приймати бюджет-2007 взагалі не стояло на порядку денному. Загалом, як-то так увесь час виходило, що головний кошторис країни брали ті, кому з нею потім і жити доводилося. Нині ж всі якось по-іншому. І можна чекати, що кожна парламентська або непарламентська "сила" спробує вичавити з ситуації максимум користі для себе.

Так що, попереду маса цікавих новин як в плані гаманця, так і душі...