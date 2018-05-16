Геращенко заявила про відсутність прогресу щодо звільнення заручників і пошуку зниклих безвісти

Перший віце-спікер ВР Ірина Геращенко після сьогоднішніх переговорів у Мінську заявила про необхідність тиску усього світу на РФ задля звільнення українських заручників.

Задля звільнення українських заручників, які утримуються як на території Російської Федерації, так і в окупованому Криму та на Донбасі, необхідний тиск усього світу на Росію.

Про це повідомила представник України у гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі, перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко у Facebook.

Вона дистанційно підтримувала зв'язок з іншими представниками України в Тристоронній контактній групі та розповіла про результати чергового засідання ТКГ та чотирьох її підгруп в Мінську.

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"Якщо говорити про гуманітарну групу, то відповіді від росіян щодо 23 російських громадян, засуджених за злочини проти української держави, яких ми готові передати РФ задля звільнення політв‘язнів і заручників, й досі немає. РФ мало печеться про забутих нею в донецьких степах «ихтамнетов»... Немає жодного прогресу в питаннях звільнення заручників і пошуку зниклих (безвісти). Це викликає величезне занепокоєння, особливо на фоні останніх тривожних новин про погіршення стану здоров'я наших політв'язнів і заручників, про оголошене Олегом Сенцовим голодування, тривале голодування Володимира Балуха. Питання заручників потребують тиску всього світу на РФ", - наголосила Геращенко.

Окремо вона повідомила, що сьогодні рідні українських заручників з окупованих територій, родичі політв'язнів Кремля і матері зниклих безвісти солдатів зустрілися зі спеціальним представником США з питань України Куртом Волкером, а перед цим - зі спеціальним представником генерального секретаря НАТО з питань «Жінки. Мир. Безпека» Клер Хатчінсон.

"Під час цих зустрічей ми поінформували високих гостей про катастрофічну ситуацію з пошуком зниклих (їх в списку більше 300 осіб, цивільних і військових), про недопуск МКЧХ до окупованих територій і блокування Росією в рамках Мінської групи механізму з пошуку зниклих. Ми очікуємо від наших партнерів з країн НАТО, в першу чергу від США і країн «нормандського формату» більш рішучих дій і підтримки задля звільнення заручників і політв'язнів", - заявила Геращенко.

Також вона зазначила, що "розповіли про заборону телефонних дзвінків, проблеми з передачею листів, недопуск консулів і лікарів, про катування, погіршення стану здоров'я в'язнів, голодування - оголошені Володимиром Балухом і Олегом Сенцовим".

"Говорили про в'язнів на окупованих Донбасі і в Криму, а також в РФ. Ми дякуємо партнерам за увагу до цієї теми, але очікуємо більших спільних дій. Українці мають бути вдома. Дякую родинам за мужність і боротьбу", - додала Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками попереднього засідання у Мінську, яке відбулося 4 травня, прес-секретар екс-президента, представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер заявила, що українська сторона запропонувала чергову ініціативу для звільнення заручників. Україна знову підтвердила готовність звільнити 23 ув'язнених росіян у відповідь на звільнення українських політв'язнів. Українська делегація наполягає, що на всіх етапах звільнення заручників міжнародні гуманітарні організації мають здійснювати ретельний моніторинг всього процесу звільнення.

Представник України в гуманітарній підгрупі ТКГ Геращенко повідомила, що засідання Групи зі звільнення заручників закінчилося безрезультатно. За її словами, контрольовані Росією бойовики вимагають передати їм більше 80 злочинців заявляють, що віддадуть українській стороні не більше 15 громадян.