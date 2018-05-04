Засідання в Мінську щодо звільнення заручників завершилося безрезультатно - Геращенко

Українська сторона ще 4 квітня висловила позицію про готовність передати РФ 23 росіян в обмін на українських бранців з російських в'язниць.

Засідання Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі, яке сьогодні відбулося у Мінську, у питанні звільнення заручників завершилося безрезультатно.

Про це повідомила представник України у гуманітарній підгрупі ТКГ, перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко у Facebook.

Вона повідомила, що підтримувала зв'язок з експертами з Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб та Служби безпеки України, які представляли українську сторону на засіданні робочої підгрупи з гуманітарних питань.

"Як поінформували мене колеги, за підсумками, зустріч була, на жаль, безрезультатною. Ми так і не почули відповіді від представників РФ на пропозицію передати їм 23 росіян, засуджених за злочини перед українською державою, задля звільнення українців-політв‘язнів Кремля", - заявила Геращенко.

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За її словами, росіяни стоять на своїй позиції «нас там нет». «Натомість представники ОРДЛО, повністю контрольовані РФ, включають цих росіян в списки «ополчєнцев», вимагають від української сторони негайного звільнення «беркутівців», терористів, росіян, вимагають передати їм більше 80 злочинців і говорять, що віддадуть нам не більш як 15 наших громадян. Це неприйнятно", - наголосила Геращенко.

Вона нагадали, що Україна зробила коректну і компромісну пропозицію для звільнення українців в ОРДЛО. «І якби було б бажання з іншої сторони, то наступний етап звільнення відбувся б дуже швидко, ми до нього готові", - підкреслила представник України.

Також вона повідомила, що "проблемою залишається відсутність інформації про багатьох заручників - їх просто ховають по тюрмам і не дають нам жодного підтвердження їх утримання".

Крім того, як заявила представник України, немає прогресу в питанні пошуку зниклих безвісти, бо росіяни категорично відмовляються створювати механізм з Міжнародним комітетом Червоного Хреста (МКЧХ) для пошуку зниклих, пояснюючи відмови тим, що «их там нет».

Як повідомляв УНІАН, 4 квітня українська сторона висловила позицію про готовність передати РФ 23 росіян в обмін на українських бранців з російських в'язниць.

За підсумками попереднього засідання у Мінську, яке відбулося 18 квітня, прес-секретар екс-президента України, представника в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер заявила, що Росія та контрольовані нею бойовики приховують дані про десятки українців, які тривалий час утримуються в заручниках на окупованій частині Донбасу.

РФ не відповіла на ініціативу України щодо обміну 23 росіян на українських бранців з російських в'язниць.