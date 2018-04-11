Засуджений в Криму український активіст Балух відмовився припиняти голодування

Стан здоров'я Балуха, засудженого в окупованому Криму по сфабрикованій справі, погіршується, він змарнів і сильно схуд.

Український активіст Володимир Балух відмовився припиняти голодування, яке він почав 19 березня на знак протесту проти несправедливого і незаконного вироку, винесеного йому кримським "судом" за "зберігання боєприпасів".

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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє "Кримська правозахисна група".

"У Криму "Роздольненський районний суд" розглядає по суті третю кримінальну справу, сфабриковану проти Балуха. Адвокати активіста на засіданні "суду" 11 квітня 2018 року представили докази фальсифікації справи, але суддя це проігнорувала", - йдеться в повідомленні.

Правозахисники також повідомляють, що стан здоров'я Балуха погіршується, він осунувся, сильно змарнів.

"На засіданні суду Володимир виглядав хворобливо, йому доводилося триматися за ґрати", - йдеться в повідомленні.

Наступне судове засідання призначено на 15 травня 2018 року.

Як повідомляв УНІАН, 5 квітня підконтрольний Кремлю так званий "Верховний суд" Криму до 19 червня залишив Балуха в СІЗО. МЗС України висловило протест РФ через відмову "суду" змінити запобіжний захід українському активісту. Балух утримується в СІЗО за рішенням "суду", який розглядає третю сфабриковану справу, порушену в серпні 2017 року, за нібито побиття начальника Роздольненського ІТТ Валерія Ткаченка.

Довідка УНІАН. ФСБ Росії затримала Балуха 8 грудня 2016 року, заявивши, що на горищі його будинку виявлено патрони і кілька тротилових шашок.

Адвокати та правозахисники заявляють, що активіст став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію - він вивісив прапор України в своєму дворі.

У серпні 2017 року «суд» виніс йому вирок - 3 роки і 7 місяців колонії загального режиму, а також штраф у розмірі 10 тис. рублів (близько 4,6 тис. грн) у справі про незаконне зберігання боєприпасів і вибухових речовин, які нібито було виявлено на горищі його будинку.

14 березня 2018 року підконтрольний Кремлю так званий «Верховний суд Криму» змінив вирок активістові. Суддя видалив з обвинувачення пункт про придбання боєприпасів, Балуха засудили до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також до виплати штрафу в розмірі 10 тис. рублів.

19 березня Балух оголосив голодування на знак протесту проти винесеного йому вироку. Після оголошення голодування активіст тільки п'є воду і чай.