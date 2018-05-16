Адвокат: Сенцов не має наміру припиняти голодування, поки його умови не виконають "або він помре"

13:41, 16 травня 2018
Політика
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Олег Сенцов / REUTERS

Про це 16 травня Крим.Реалії розповів адвокат Сенцова Дмитро Дінзе.

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«Сенцов готувався до голодування півтора місяці: відмовився від продуктових передач, магазину і перейшов на тюремну їжу. Протягом цього часу він знижував кількість спожитої їжі. Олег був досить підтягнутий і худорлявий в останній раз, коли я його бачив», - розповів Дінзе.

За його словами, Сенцов не має наміру припиняти голодування, поки його умови не будуть виконані "або він помре".

16 травня стало відомо, що Олег Сенцов оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають в російських в'язницях.

Сенцов і кримчанин Олександр Кольченко були затримані представниками російських спецслужб в Криму в травні 2014 по звинуваченню в організації терактів на півострові. У серпні 2015 Північно-Кавказький окружний військовий суд в Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали.

Правозахисний центр «Меморіал» вніс Сенцова і Кольченка в список політв'язнів.

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Новина в сюжеті: Голодування Сенцова
Теги: #голодування#Олег Сенцов