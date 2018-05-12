Включення Рубана до списків обміну ускладнює переговори про звільнення заручників - Геращенко

На думку першого віце-спікера, такий крок "виглядає дуже дивно".

Перший заступник голови Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі ТКГ Ірина Геращенко вважає, що включення бойовиками до списків обміну керівника "Офіцерського корпусу" Володимира Рубана ускладнює й без того непрості переговори про звільнення полонених українців.

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Про це вона повідомила в Facebook, коментуючи заяву голови СБУ Василя Грицака щодо включення Рубана до списків для обміну. «Це правда. Кілька тижнів тому бойовики включили в свої хотєлки і таку…», - написала Геращенко.

«Мовляв, Володимир попросив бойовиків його звільнити і вони вимагають від «хунти» віддати «офіцера». Все це виглядає дуже дивно. Й ускладнює й без того непрості переговори про звільнення наших хлопців», - наголосила Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні раніше глава СБУ Грицак заявив, що бойовики ОРДЛО включили до списків для обміну полоненими арештованого Рубана.

Рубана, якого 8 березня затримали на лінії розмежування з арсеналом зброї, підозрюють у підготовці атак та державного перевороту. За даними слідства, він разом із заарештованою народним депутатом Надією Савченко планували обстріляти будинки в урядовому кварталі Києва та вбити керівництво держави, а вночі захопити будівлю Верховної Ради.

Рубану суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 2 липня.