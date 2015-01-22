У Донецьк увійшла колона "Градів" - налічується не менше 24 установок (відео)
10:04, 22 січня 2015Війна
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В інтернеті з'явилося відео, на якому на під'їздах до Донецька відображена колона РСЗВ БМ-21 "Град".
На під'їздах до Донецька відображена колона "Градів" / facebook.com/backandalive
У колоні налічується не менше 24 установок.
Раніше повідомлялося, що бойовики продовжили обстріл мирних громадян - жителів Дебальцеве та Авдіївки. Терористи ведуть вогонь з установок системи залпового вогню "Град".
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Крім того, Бойовики відновили активні обстріли з «Градів», мінометів, артилерії і танків позицій сил АТО в районі Маріуполя на Донеччині. Вісім разів вогнем з мінометів, артилерії, танків і РСЗВ «Град» були піддані укріплені пункти українців біля Гнутово.
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