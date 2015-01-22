У Донецьк увійшла колона "Градів" - налічується не менше 24 установок (відео)

У колоні налічується не менше 24 установок.

Раніше повідомлялося, що бойовики продовжили обстріл мирних громадян - жителів Дебальцеве та Авдіївки. Терористи ведуть вогонь з установок системи залпового вогню "Град".

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Крім того, Бойовики відновили активні обстріли з «Градів», мінометів, артилерії і танків позицій сил АТО в районі Маріуполя на Донеччині. Вісім разів вогнем з мінометів, артилерії, танків і РСЗВ «Град» були піддані укріплені пункти українців біля Гнутово.