На Донбасі повністю побудовані дві лінії оборони

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив офіцер Центрального управління інженерних військ Збройних Сил України Вадим Сакада сьогодні на брифінгу в Києві.

«В зоні проведення АТО на даний час побудовано дві смуги оборони, які на 100% обладнані: це взводні, ротні опорні пункти і блокпости. На даний час продовжується будівництво третьої смуги оборони, яка фактично буде проходити по кордону Донецької та Луганської областей», – зазначив він.

«Взводний опорний пункт – це фортифікаційні споруди, розміщені на місцевості, які надають перевагу особовому складу, які займають ці позиції над супротивником. Дані фортифікаційні споруди включають в себе окопи для особового складу, техніку, засоби ППО, укриття для особового складу – бліндажі, перекриті щілини, довгострокові доти», - розповів Сакада.

«Ротний опорний пункт в собі поєднує три взводні опорні пункти, а також елементи управління – командо-спостережні пункти для відповідних посадових осіб», - додав офіцер.

Читайте такожПорошенко проінспектував фортифікаційні укріплення в районі Донецька«Побудовані фортифікаційні споруди довгострокові, вони будуються по всій території для здійснення можливого маневру у випадку прориву противника, щоб війська, які маневрували, могли відходити на інші позиції, займати їх і давати відсіч супротивнику», - наголосив представник ЗСУ.

Як повідомляв УНІАН, у зоні АТО силовиками побудовано фортифікаційні споруди загальною протяжністю 400 км.