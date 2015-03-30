Було дві великі хвилі трун з російськими солдатами з України в Росію - матеріали Нємцова

Про це повідомив російський опозиційний політик Ілля Яшин, посилаючись на матеріали неопублікованої доповіді про війну Бориса Нємцова. Зокрема, Яшину вдалося поспілкуватися з його джерелами.

"Вдалося поспілкуватися з людьми, які були джерелами Нємцова. Вони дуже боялися говорити, коли він був живий. Вбивство Бориса, як ви розумієте, сміливості їм не додало, так що на контакт вони йшли важко. Ці джерела представляють інтереси родичів загиблих солдатів, яким не виплачують обіцяні компенсації", - написав Яшин в Facebok.

За отриманими даними, перша хвиля трун пішла в Росію з східних районів двох українських областей влітку 2014 року, коли українська армія йшла в наступ.

Читайте такожДоповідь Нємцова про Україну "Путін. Війна" хочуть опублікувати вже до середини квітня"Наступ було зупинено після прямого втручання частин російської армії. Коли приховувати присутність в зоні конфлікту російських військових стало неможливим, Міноборони постфактум придумало версію, що всі вони поїхали воювати в свою законну відпустку. Але в «відпустки» вони прихопили з собою зброю та бойову техніку. Цю інформацію, до речі, свого часу публічно озвучив в інтерв'ю газеті «Завтра» Ігор Гіркін, який першим ввів у політичний обіг термін «відпускники» і прямо визнав їх вирішальну роль у контрнаступі сепаратистів", - пише Яшин.

За його словами, найбільші втрати російські війська зазнали під Іловайськом.

"Складно оцінити точну кількість загиблих солдатів з російської сторони, але, судячи з усього, в наші міста повернулося не менше 150 трун з позначкою "Вантаж-200", - розповів опозиціонер.

Друга хвиля трун масово пішла в Росії в січні і на початку лютого 2015 року.

"За нашою оцінкою, в цей період на сході України загинуло не менше 70 військовослужбовців російської армії. Це було пов'язано з ескалацією конфлікту і запеклим протистоянням, зокрема під Дебальцевим. На відміну від минулого року, на цей раз російські солдати перед відправкою на Донбас офіційно звільнялися зі збройних сил на вимогу керівництва", - пише Яшин, додаючи, що на відміну від перших загиблих, родичам яких платили по три мільйони рублів, на цей раз сім'ї вбитих залишилися без компенсацій, оскільки нові "відпускники" звільнялися з ВС РФ, отримуючи гарантії виплат тільки "під чесне слово", якого в російській армії не тримають.