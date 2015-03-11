Україна у Дебальцевому втратила 66 бійців, понад 300 отримали поранення - Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Петро Порошенко сказав під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Королівства Швеція Стефаном Левеном.

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"15 лютого в 00:00 годин була висунута вимога щодо повного припинення вогню, і як було домовлено, це повинно було статися в усіх частинах сходу, але потім розпочалася масована атака на Дебальцевському напрямку. 66 солдатів втратила українська сторона, понад 300 поранених, але ми все одно наполягаємо, щоб Україна продовжувала виконувати зобов'язання відповідно до Мінських домовленостей", - наголосив Порошенко.

Раніше УНІАН повідомляв, що представник США в ООН Саманта Пауер заявила, що в Дебальцевому Донецької області було знайдено 500 тіл мирних жителів, які загинули внаслідок обстрілів бойовиків.