Взятий у полон російський спецназівець розповів, що думає про війну проти України

Відповідне відео на своїй сторінці в Facebook опублікував радник голови СБУ Маркіян Лубківський.

За словами затриманого російського військового, на територію України він прибув на початку квітня у складі другого загону третьої гвардійської бригади спеціального призначення, командиром якого є громадянин Росії, майор Напольских.

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Як розповів Єрофєєв, загін російських військових, в завдання якого входило ведення розвідки спостереженням за переднім краєм, розташовується в окупованому бойовиками Луганську в районі кварталу Вавілова. Склад загону: три роти по чотири групи.

Група російських військових, в яку входив Єрофєєв, складається з: командира групи, заступника командуючого групи, 2 командирів відділення, 2 снайперів, 2 кулеметників, 2 саперів, 2 розвідників і 2 старших розвідників.

"Всі є громадянами Російської Федерації. Замком групи прапорщик Азімов, командир відділення єфрейтор Кутулахметов, старший сержант Юлаєв, розвідники-сапери Спиридонов Кирило, Гладков Олександр, розвідники-санітари Григор'єв Володимир і Олександр Александров", - уточнив затриманий спецназівець.

За словами затриманого, військові РФ вирішили змінити позицію і висунулися в складі 3-х чоловік на пошуки нової позиції.

"Під час пошуку нових позицій натрапив на старі окопи. Вів спостереження за окопами. Здалося, що окопи кинуті, вирішили перевірити. Дав команду двом особам перевірити окопи, сам залишився у прикритті. Коли військовослужбовці увійшли в окоп, були удари, і вони потікали з криком: "Відходимо". Стали відходити. По нас відкрили вогонь, отримав поранення в руку, кульове. Роздроблена кістка, впав, на деякий час втратив свідомість. Отямився, став повзти, далеко не вдалося, прийшли військовослужбовці з окопів. Вбивати не стали, затримали, надали допомогу, зараз я тут. Під час затримання, чесно кажучи, я думав, відразу вб'ють. Хотів підірвати себе гранатою – права рука не слухалася, не дотягнувся. Не зміг лівою – не дотягнувся. Поки я це робив, підійшли військовослужбовці з окопів, затримали, поклали на ноші, винесли, відвезли в лікарню міста Щастя. Там була надана перша медична допомога", - розповів подробиці Єрофєєв.

У той же час, російський спецназівець заявив, що війна на Донбасі нікому не потрібна.

"Багато що говорять на нашій стороні. Те, що особисто бачив сам: по ВСУ, як би, жодних претензій. Багато про що говорять по телебаченню. Не все слухаємо, не все дивимося. Я думаю, нікому ця війна не потрібна. Поки верхи пінки знімають, низи кров'ю криваві бульбашки пускають", - висловив думку затриманий військовий РФ.

Як повідомляв УНІАН, 16 травня сили АТО взяли в полон у Луганській області двох російських військовослужбовців - Олександра Александрова та Євгена Єрофєєва.

18 травня голова СБУ Валентин Наливайченко заявив, що затримані під містом Щастя Луганської області двоє російських військовослужбовців будуть притягнуті до кримінальної відповідальності за участь у терористичній організації.

А в Кремлі відмовилися від захоплених у полон на Донбасі російських військовослужбовців. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков знову повторив офіційну позицію Москви, що "ніяких російських військових на Донбасі немає", проте Міноборони РФ вимагає їх звільнити.