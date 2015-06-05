У Луганській області на розтяжці підірвався військовий

Як йдеться в повідомленні прес-служби голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадія Москаля, вчора біля сел. Новотошківка (знаходиться біля 29-го блокпоста на автодорозі "Бахмутка") підірвався український військовий. 41-річний сержант вийшов на околицю селища в лісосмугу й зачепив розтяжку з гранатою. На щастя, поранення неважкі, загрози життю немає.

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Обстрілів Новотошківки не було, проте в районі 29 й 25 блокпостів на "Бахмутці" станом на 9.00 тривають перестрілки з автоматичних гранатометів, гармат БМП і стрілецької зброї. Бойові дії протягом вчорашнього вечора й минулої ночі велися також у Кримському, Троїцькому (Попаснянський район біля Дебальцевого), Станиці Луганській та Катеринівці. В усіх випадках вони мали локальний характер, артилерія не застосовувалася. Даних про поранених і загиблих не надходило.