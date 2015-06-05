Вночі бойовики обстрілювали позиції сил АТО понад 40 разів

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці в соцмережі. Згідно з повідомленням, найскладнішою ситуація залишається на Донецькому напрямку. "Із артилерії та мінометів бойовики гатили по Пісках, Березовому, Первомайському, Опитному, Богданівці, Шахті Бутовка, Новобахмутовці", - йдеться в повідоленні.

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Населені пункти Березове та Водяне обстріляли з танків. По Старогнатівці вдарили РСЗВ.

"Неспокійною залишається ситуація і в районі Мар’їнки. Тут ворог обстріляв наші позиції з гранатометів та стрілецької зброї", - повідомив прес-центр.

В районі Маріуполя 122-мм артилерія бойовиків била по Гранітному.

На Луганському напрямку зі 120-мм мінометів бойовики обстрілювали Новотошківське.

З опівночі кількість обстрілів відносно зменшилась.

"Ворог з 120-мм артилерії та РСЗВ "Град" бив по наших позиціях в районі Гранітного. Цієї ночі ударів проросійських бойовиків зазнав і цей мирний населений пункт", - зазначили в прес-центрі.

Противник продовжує активну повітряну розвідку. За ніч було зафіксовано понад 30 прольотів ворожих безпілотників.