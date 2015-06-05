Вночі бойовики обстрілювали позиції сил АТО понад 40 разів
З учорашнього вечора до опівночі бойовики обстріляли позиції сил АТО понад 40 разів. Обстріли велись із мінометів та ствольної артилерії калібрів, заборонених мінськими домовленостями.
Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці в соцмережі. Згідно з повідомленням, найскладнішою ситуація залишається на Донецькому напрямку. "Із артилерії та мінометів бойовики гатили по Пісках, Березовому, Первомайському, Опитному, Богданівці, Шахті Бутовка, Новобахмутовці", - йдеться в повідоленні.
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Населені пункти Березове та Водяне обстріляли з танків. По Старогнатівці вдарили РСЗВ.
"Неспокійною залишається ситуація і в районі Мар’їнки. Тут ворог обстріляв наші позиції з гранатометів та стрілецької зброї", - повідомив прес-центр.
В районі Маріуполя 122-мм артилерія бойовиків била по Гранітному.
На Луганському напрямку зі 120-мм мінометів бойовики обстрілювали Новотошківське.
З опівночі кількість обстрілів відносно зменшилась.
"Ворог з 120-мм артилерії та РСЗВ "Град" бив по наших позиціях в районі Гранітного. Цієї ночі ударів проросійських бойовиків зазнав і цей мирний населений пункт", - зазначили в прес-центрі.
Противник продовжує активну повітряну розвідку. За ніч було зафіксовано понад 30 прольотів ворожих безпілотників.