Бойовики продовжують обстрілювати Авдіївку, снаряди влучають у житлові будинки - Кіхтенко
За його словами, було проведено цілий комплекс заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
Бойовики продовжують обстрілювати Авдіївку Донецької області.
Як повідомляє «Інформаційний спротив», про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Олександр Кіхтенко.
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"Півтори години тому я розмовляв з мером міста Авдіївка, і він повідомляє про те, що тривають обстріли, снаряди продовжують влучати у житлові будинки. На щастя, постраждалих немає», - написав Кіхтенко.
За його словами, «було вжито цілий комплекс заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій». «Відновлено водопостачання Південного-Донбаського і Західного водопроводів. Завдяки цьому Красногорівка, Мар’їнка, Волоноваха, Добропілля, Красноармійськ знову зможуть нормально отримувати воду», - повідомив Кіхтенко.