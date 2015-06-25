ОБСЄ: ситуація в районі донецького аеропорту залишається напруженою

Про це йдеться у звіті місії за 23 червня, опублікованому 24 червня, пише РБК-Україна.

"Ситуація в аеропорту "Донецьк" і навколо нього залишається напруженою. Між 12:35 і 18:00, перебуваючи в пункті спостереження Спільного центру з контролю і координації (СЦКК) в центральному залізничному вокзалі Донецька, СММ чула, і в деяких випадках бачила, 139 вибухів снарядів, випущених з артилерії, мінометів (82-мм і 120-мм), що потрапили в 2.5-10 км на північ, північний схід, північно-північно-схід, північно-північно-захід, північний захід, південний захід і захід. Бій тривав у другій половині дня, попри дві спроби СЦКК домогтися припинення вогню між сторонами", - йдеться у звіті.

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Також в організації зазначили, що ситуація в Маріуполі і Широкиному залишалася відносно спокійною.

Як повідомляв УНІАН, ситуація на лінії зіткнення сторін конфлікту на Донбасі значно погіршилася. Це погіршення триває з кінця квітня, сказав заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александер Хуг. Постійно зростає кількість поранених і загиблих серед цивільного населення, а це свідчить про посилення напруженості і активності бойових дій на лінії зіткнення і поза її, сказав він.