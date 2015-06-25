Мати полоненого російського сержанта Александрова заявляє, що він ніколи не говорив їй про звільнення з армії
Мати взятого в полон під Щастям російського військовослужбовця Олександра Олександрова Зінаїда каже, що він ніколи не говорив їй про звільнення з лав російської армії.
Про це вона розповіла в інтерв'ю Reuters.
"Звільнився він, не сказавши нам, чи ні, уряд не повинен залишати його напризволяще... Я не знаю, що вони (влада) роблять. Вони нічого мені не кажуть", - розповіла Александрова.
Жінка розповіла, що після затримання сина в Україні припинила дивитися телевізор.
Читайте такожНомери родичів захоплених спецпризначенців з РФ заблоковані або не відповідають - російський правозахисник"Я не дивлюся телевізор після цього всього. Просто не можу. Кому тепер вірити?", - сказала вона.
Батько Александрова, ветеран війни в Афганістані, відмовився спілкуватися з журналістами. З його дружиною Катериною, яка, за повідомленням українських силовиків, працює в відділі кадрів тієї ж бригади, де служить її чоловік, зв'язатися не вдалося.
Нагадаємо, після затримання росіян дружина Александрова заявила в ефірі російського ТБ, що її чоловік звільнився з армії.