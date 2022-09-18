Російському угрупованню навколо Лиману Донецької області загрожує оточення українськими силами.
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Аналітики пишуть, що ЗСУ, схоже, розширюють позиції на схід від річки Оскіл і на північ від Сіверського Донця. Це, в свою чергу, може дозволити українцям оточити російські війська, утримувані навколо Лиману.
Подальше просування українців на схід уздовж північного берега річки Сіверський Донець може зробити російські позиції навколо Лиману непридатними і відкрити підходи до Лисичанська і, врешті, до Сєвєродонецька.
"Російські захисники в Лимані, мабуть, як і раніше складаються в значній частині з резервістів БАРС (резерву російської бойової армії) і залишків частин, розгромлених в ході контрнаступу ЗСУ в Харківській області, і росіяни, схоже, не направляють підкріплення в цей район", - йдеться у звіті.
Війна в Україні: актуальні дані
Триває контрнаступ ЗСУ на півдні та сході країни. Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що звільнена майже вся територія Харківської області.
На деокупованих територіях правоохоронці продовжують знаходити останки військових і цивільних зі слідами тортур.
Успіхи Збройних сил України на півдні даються дуже важкими боями і зусиллями, зазначила представник ОК "Південь" Наталія Гуменюк: "Просування не таке стрімке і швидке, як би нам хотілося, але досить результативне".
У районі ГЕС у Новій Каховці окупанти затопили 9 вагонів для побудови переправи з метою підготовки шляхів відступу.
До оборони ЗС РФ готуються як на сході (смуга Сватове - Кремінна), так і на півдні - в Херсоні. Посилено перевірки громадян, ворог продовжує захоплювати в полон цивільне населення нібито через "зв'язки з ЗСУ та СБУ".
Всього з початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже 54 250 окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.