Окупанти вбили молоду сім'ю, в якій були 5-річна і 8-річна доньки.

В Ізюмі Харківської області під час ексгумації виявили останки цілої родини. Окупанти вбили сім'ю Столпакових 31-річну Олену, 33-річного Дмитра і їхню 5-річну доньку Лесю.

Про це повідомила радниця Офісу президента з прав дитини та дитячої реабілітації Дарія Герасимчук.

Вона зазначила, що родина загинула в результаті бомбардування житлового будинку в Ізюмі на вул. Першотравневій.

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"Я знаю зі слів очевидців, що вночі 8 березня були авіанальоти, на цей будинок було скинуто багато авіабомб. Кажуть, що вони не відразу померли, а задихнулися від нестачі кисню під завалами", – розповіла в коментарі УП.Життя однокласниця 31-річної Олени Столпакової Анастасія.

Пізніше з'ясувалось, що з ними разом загинула і старша донька подружжя, якій було 8 років, а також бабуся і дідусь дітей.

Будинок тривалий час залишався під обстрілами, через що врятувати людей, які опинились під завалами, було неможливо. У результаті руйнування будинку, у якому жила сім’я, загинули щонайменше 44 людини, більшість з яких ховались у підвалі.

"На кладовищі, де похована родина Столпакових, нарахували 445 могил… І це не єдине поховання в Ізюмі. Найстрашніше, що може бути, коли звільняють населені пункти - це знаходити убитих та встановлювати їх імена. Сотні і тисячі невинних людей, яких росіяни убили просто за те, що вони жили в Україні", – сказала Герасимчук.

Як повідомляв УНІАН, 16 вересня, голова Національної поліції Ігор Клименко заявив, що на деокупованих територіях Харківської області виявлено 10 катівень. Також поблизу міста Ізюм, що перебувало в окупації, виявлено орієнтовно 445 поховань цивільних людей.

Як заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, серед тіл, які були ексгумовані вчора на місці масового поховання в Ізюмі, 99% з ознаками насильницької смерті.

За даними уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олега Котенка, в Ізюмському районі виявили п'ять кладовищ, де поховані загиблі внаслідок російської агресії цивільні та військові.

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