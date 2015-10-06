Бійці АТО сьогодні продовжуватимуть відведення танків на Луганщині
У зоні АТО упродовж вчорашньої доби випадків порушення режиму припинення вогню зі сторони незаконних збройних формувань не було.
Про це повідомив прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.
Довгоочікуване перемир’я дозволяє реалізувати практичну частину відведення техніки і озброєння калібру менше 100 міліметрів від лінії розмежування. Сьогодні продовжуватиметься передислокація українських танків з передових позицій у Луганській області.
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"Варто додати, що відведення техніки і озброєння не зменшує обороноздатність українських підрозділів. А сили і засоби за потреби можуть бути швидко повернуті", - йдеться у повідомленні штабу АТО.
Водночас решта особового складу антитерористичної операції і надалі перебуває на своїх позиціях і несе службу у повній бойовій готовності.