Бійці АТО сьогодні продовжуватимуть відведення танків на Луганщині

07:02, 06 жовтня 2015
Війна
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У зоні АТО упродовж вчорашньої доби випадків порушення режиму припинення вогню зі сторони незаконних збройних формувань не було. 

Танкист / Фото УНИАН

Про це повідомив прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

Довгоочікуване перемир’я дозволяє реалізувати практичну частину відведення техніки і озброєння калібру менше 100 міліметрів від лінії розмежування. Сьогодні продовжуватиметься передислокація українських танків з передових позицій у Луганській області. 

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"Варто додати, що відведення техніки і озброєння не зменшує обороноздатність українських підрозділів. А сили і засоби за потреби можуть бути швидко повернуті", - йдеться у повідомленні штабу АТО. 

Водночас решта особового складу антитерористичної операції і надалі перебуває на своїх позиціях і несе службу у повній бойовій готовності.

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