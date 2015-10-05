У Донецькій області озброєння калібром до 100 мм почнуть відводити 18 жовтня - Генштаб

Про це розповів спікер Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов, пише "112 Україна".

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"Що стосується Донецької області, то там процес відведення зброї почнеться 18 жовтня і триватиме 26 діб", - зазначив Селезньов.

За його словами, до цього моменту українська сторона буде відслідковувати ситуацію з відведенням легких знарядь на тимчасово підконтрольних бойовикам територіях.

"Загальний процес відведення зброї калібром менше 100 мм на переміщення військ і сил бойовиків в районі Маріуполя не впливає", - додав він.

Як повідомлялося, з 5 жовтня українські військові почали відводити озброєння калібром менше 100 мм від лінії зіткнення в Луганській обл. В певні райони буду переміщені танки Т-64 і Т-72, протитанкові гармати Д-48 і Д-44 калібру 85 мм і міномети 2Б-9 82-міліметрового калібру. Процес відведення триватиме 41 день.

Як повідомляв УНІАН, лідери "нормандської четвірки" на зустрічі 2 жовтня в Парижі досягли домовленості, що процес відведення легкого озброєння на Донбасі триватиме 41 добу.