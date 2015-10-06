Бойовики перекинули 10 танків у бік Новоазовська - ІС

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив Дмитро Тимчук.

"В районі Олександрівки тривають маневри техніки терористів. Задіяні 8 танків, 28 ББМ різного типу і 10 тягачів, самохідних ПТРК, автомобілів спецпризначення. Близько 10 танків відтягнуті в район населеного пункту Новоазовськ", - написав Тимчук.

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