Бойовики перекинули 10 танків у бік Новоазовська - ІС
15:30, 06 жовтня 2015Війна
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На територіях, підконтрольних "ДНР" проводилося перекидання важкої техніки в район Новоазовська.
Під Маріуполь перекинули десяток танків / ukroboronprom.com.ua
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив Дмитро Тимчук.
"В районі Олександрівки тривають маневри техніки терористів. Задіяні 8 танків, 28 ББМ різного типу і 10 тягачів, самохідних ПТРК, автомобілів спецпризначення. Близько 10 танків відтягнуті в район населеного пункту Новоазовськ", - написав Тимчук.
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