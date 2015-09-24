У Донецьку зафіксовано переміщення декількох десятків ББМ і до 800 бойовиків з шевронами ЗС РФ - ІС

Про це свідчать оперативні дані групи "Інформаційний Спротив".

У повідомленні сказано, що «завершено ротацію підрозділів спецпризначення ГРУ ГШ ЗС РФ в окупованих районах Донбасу. Зведені загони бригад ГРУ продовжили активну діяльність у своїх секторах - силами ДРГ ведеться детальна розвідка позицій українських військ, встановлюються мінно-вибухові пристрої всіх типів, у т. ч. протипіхотні міни, заборонені Конвенцією про заборону або обмеження застосування конкретних видів звичайної зброї, які можуть вважатися такими, що завдають надмірних пошкоджень або мають невибіркову дію».

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Також зазначається, що на полігоні в районі Перевальська триває бойова підготовка "новобранців" для формувань так званого "2-го армійського корпусу" ("ЛНР"). «Підготовку здійснюють у ролі інструкторів як офіцери і сержанти ЗС РФ, так і місцеві терористи, що мають великий бойовий досвід», - повідомляє «ІО».

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Також зафіксовано перекидання в район н. п. Жовтень бронегрупи бойовиків - 5 танків і 14 ББМ різних типів, а на північі від н. п. Новоазовськ перекинуто бронегрупу терористів у складі 10 одиниць танків, ББМ.

У «ІО» повідомляють, що спостерігається погіршення морально-психологічного стану бойовиків у ряді бандформувань». Так, за останні кілька діб із складу бригади «Оплот», дислокованої в Моспіному, дезертирували 3 найманці. Бойовики масово пишуть рапорти на звільнення", для запобігання дезертирству за вказівкою «штабу» НВФ «Оплот» у всього особового складу вилучено документи», - сказано в повідомленні.