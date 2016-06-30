Поновлення активних обстрілів на Луганщині: у ОВЦА кажуть про 22 рази за вечір середи

Про це повідомляє Луганська обласна військово-цивільна адміністрація.

Так, з 15:00 29 червня до 2:20 30 червня терористи здійснили 22 обстріли з різних типів озброєння, переважно заборонених Мінськими угодами.

Зокрема, в Попаснянському районі бойовики відкривали вогонь із гранатометів різних типів, 82-мм та 120-мм мінометів, 122-мм гаубиць у напрямку сіл Новозванівка, Новоалександрівка, Троїцьке та південних околиць міста Попасна.

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У напрямку села Кримське Новоайдарського району терористи відкривали вогонь із зенітних установок.

За даними прес-центру АТО, за минулу добу на Луганському напрямку було здійснено 17 обстрілів українських позицій.