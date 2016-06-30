За добу бойовики значно посилили обстріли позицій сил АТО

Про це йдеться в повідомленні прес-центру АТО на сторінці в соцмережі. "Порушуючи Мінські угоди, супротивник продовжив обстріли укріплень сил АТО забороненими видами озброєння", - зазначається в повідомленні.

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На донецькому напрямку найважче було неподалік Луганського, де наші опорні пункти опинились під вогнем важких мінометів, танків та самохідних артустановок. Важкі міномети противник використовував і по опорних пунктах у районі Новоселівки другої та Березового, а поруч Троїцького ще і 122 мм артустановки. По захисниках Авдіївки та шахти Путилівська (Бутівка) ворог вів вогонь з кулеметів та автоматичних гранатометів, а поруч Кам’янки – з зенітної установки.

"На маріупольському напрямку наші укріплення неподалік Широкиного, Старогнатівки, Павлополя та Талаківки російські окупанти обстрілювали зі стрілецької зброї та гранатометів, а поруч Новотроїцького окрім того ще й з мінометів калібру 120 мм", - повідомили в прес-центрі.

На луганському напрямку по опорних пунктах сил АТО поблизу Новозванівки ворог бив з автоматичних гранатометів та важких мінометів. "Також, вівся неприцільний вогонь з мінометів калібру 82 та 120 мм та було здійснено 6 обстрілів зі 122 мм самохідних артустановок з метою спровокувати наших бійців на вогонь у відповідь", підсумували в прес-центрі.