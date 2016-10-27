На кордоні Харківської та Полтавської областей обстріляли поїзд з бійцями АТО - волонтер (фото)

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила волонтер Ольга Решетилова.

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"Десь на кордоні Харківської та Полтавської областей постріл. Тріскається сусіднє зі мною вікно. По вагону стріляли з вулиці... Стріляли по нашому, сьомому, і по четвертому вагонах", - йдеться в її повідомленні.

За її словами, постраждалих немає. Бійці вважають, що у патрона був калібр 5,45.