На підході до КПВВ "Майорськ" місцевого жителя поранило осколком

Вранці в середу на підході до КПВВ "Майорськ" осколкове поранення ноги отримав чоловік, який прямував з підконтрольної російським найманцям території до Бахмута. Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

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Постраждалий 1990 року народження виявився глухонімим. Прикордонники з’ясували, на підконтрольну Україні територію він ішов пішки. Свідки стверджують, що в полі неподалік від дороги стався вибух, коли чоловік був за декілька сотень метрів від контрольного посту. Пораненого відразу посадили машину та відправили в КПВВ.

В контрольному пункті лікарі зупинили кровотечу та швидкою доправили чоловіка в районну лікарню.

Нагадаємо, 25 жовтня ввечері російсько-терористичні війська обстріляли зі стрілецької зброї позиції українських прикордонників у напрямку контрольного поста «Маріїнка».