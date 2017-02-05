За минулу добу в зоні АТО жоден військовий не загинув, двоє поранені - Мотузяник
13:26, 05 лютого 2017Війна
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За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції жоден український військовий не загинув, разом з тим двоє військових поранені в результаті обстрілів в Авдіївці.
REUTERS
Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.
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«За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих в лавах Збройних сил України немає, двоє військовослужбовців були поранені в Авдіївці», - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, протягом минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції було зафіксовано 51 обстріл з боку російських окупантів. Бойовики також здійснили спробу штурму українських позицій в районі Авдіївської промислової зони, але змушені були відступити.
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