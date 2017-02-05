За минулу добу в зоні АТО жоден військовий не загинув, двоє поранені - Мотузяник

Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

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«За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих в лавах Збройних сил України немає, двоє військовослужбовців були поранені в Авдіївці», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, протягом минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції було зафіксовано 51 обстріл з боку російських окупантів. Бойовики також здійснили спробу штурму українських позицій в районі Авдіївської промислової зони, але змушені були відступити.