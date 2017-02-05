Доба у зоні АТО: ворожий штурм в Авдіївці захлинувся

Близько 17.30 окупанти розпочали штурмові дії позицій сил АТО в районі Авдіївської промислової зони із застосуванням 152-міліметрових гармат та мінометів 120 калібру. Атака бойовиків захлинулася і вони змушені були відступити, повідомляє прес-центр штабу АТО.

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За даними зведення за 4 лютого, загалом на Донбасі зафіксовано 51 обстріл. Окупанти вдвічі зменшили кількість обстрілів. Одного українського військового поранено, один - травмований.

На Донецькому для обстрілів Кам’янки та Авдіївки бойовики застосовували танки та БМП. З артилерії калібру 152 міліметри обстріляли Новолуганське. Зі 120- та 82-міліметрових мінометів - Авдіївку та Зайцеве.

На Маріупольському напрямку з мінометів різних калібрів та гранатометів вели вогонь по Чермалику, Широкиному, Красногорівці, Павлополю, Водяному, Талаківці. По Чермалику вогонь вів танк та ПТРК.

На Луганському напрямку з РСЗВ БМ-21 Град - по Новозванівці. З мінометів різних калібрів - по Богуславському, Попасній та Новозванівці. Попасну обстрілював снайпер, а по Жовтому бойовики вели вогонь із стрілецької зброї.