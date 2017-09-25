Бойовики випустили по житлових кварталах Мар’їнки чотири міни – СЦКК

Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) заявляє про грубе порушення бойовиками режиму «тиші» на Приморському напрямку.

Про це повідомляється на сторінці прес-центру штабу АТО у Facebook з посиланням на Українську сторону СЦКК.

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За уточненою інформацією української сторони СЦКК, ворог здійснив обстріл житлових кварталів населеного пункту Мар’їнка з використанням мінометів калібру 82 міліметри.

«Бойовики випустили по житлових кварталах селища чотири міни. За попередніми даними, потерпілих серед мешканців селища не має. Інформація щодо спричинених руйнувань уточнюється», – йдеться у повідомленні.