"Русскій мір" в усій своїй красі: Жебрівський показав наслідки обстрілу Мар'їнки (фото)
За даними Жебрівського, уламками пошкоджено шість будинків і сарай на вулиці Прокоф’єва.
Після обстрілу контрольованими Росією бойовиками Мар'їнки в Донецькій області ніхто з людей не постраждав.
Про це голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський повідомив у соціальній мережі Facebook.
"Уламками пошкоджено шість будинків (в основному, повилітали вікна та побиті двері) й сарай на вулицях Прокоф’єва. Лише дивом ніхто з місцевих не постраждав. Терористи демонстративно нехтують шкільним перемир’ям, важке озброєння на визначену відстань не відвели, шкоду наносять мирному населенню - «русскій мір» в усій своїй красі", - заявив Жебрівський.
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Він уточнив, що у житлові квартали Мар'їнки «прилетіло» 7 мін калібру 82 міліметри.
Як повідомляв УНІАН, раніше керівник Відділу комунікації ГУ Національної поліції в Донецькій області Наталя Шиман повідомляла, що у Мар'їнці в результаті обстрілу бойовиків пошкоджено 7 будинків.