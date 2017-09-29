Бойовики обстріляли з важких мінометів житлові будинки Мар'їнки - СЦКК

Унаслідок обстрілу бойовиками позицій сил АТО в Мар'їнці пошкоджено кілька житлових будинків. Про це повідомляє українська сторона у Спільному центрі з контролю і координації припинення вогню (СЦКК), передає прес-центр штабу АТО.

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Як відзначили в центрі, терористи під час обстрілу українських позицій використовували міномети калібром 82 мм, унаслідок чого кілька снарядів потрапили в житлові будинки.

"Будинки місцевих жителів були обстріляні НВФ ОРДО з забороненого мінського домовленостями озброєння - мінометами калібру 82 мм. Боєприпаси потрапили в район житлових будинків по вулиці Прокоф'єва. Внаслідок зазначених обстрілів пошкоджені вікна і стіни житлових будинків", - йдеться в повідомленні.

У СЦКК відзначили, що бойовики застосовували заборонену мінськими домовленостями зброю. Інформація про постраждалих і руйнування уточнюється.