В Україні відбулись перші випробування вітчизняної крилатої ракети наземного базування (фоторепортаж, відео)

Секретар РНБО заявляє, що ракетні комплекси такого класу «є важливим фактором стримування агресора».

В Україні сьогодні успішно відбулись перші льотні випробування нової ракетної техніки - української крилатої ракети наземного базування, яка здатна точно вражати наземні та морські цілі.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов після завершення випробувань, повідомляє прес-служба РНБО.

За його словами, це повністю українська розробка, яка здійснюється конструкторами державного підприємства «Державне Київське конструкторське бюро «Луч» у співпраці з іншими державними і приватними підприємствами ОПК України.

«Під час випробувань, які пройшли успішно, перевірялись льотні характеристики та робота систем ракети», - зауважив Турчинов.

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Він також повідомив, що Рада нацбезпеки та оборони, яка координує національну ракетну програму, поставила задачу «з розробки комплексів крилатих ракет не тільки наземного, але також морського і повітряного базування».

«Дальність дії наших крилатих ракет та їхнє бойове спорядження не протирічать підписаним Україною міжнародним угодам для такого виду зброї», - сказав секретар РНБО.

«Для України це дуже важлива подія, тому що після тотального роззброєння української армії, яке відбулось після підписання Будапештського меморандуму, на озброєнні ЗСУ не залишилось жодної крилатої ракети», - наголосив Турчинов.

«Сьогоднішніми випробуваннями ми відкрили новий етап ракетної програми, відповідно до якого наші Збройні сили повинні отримати потужні високоефективні крилаті ракети, здатні на великій відстані точно вражати ворожі цілі», - сказав секретар РНБО.

За словами Турчинова, ракетні комплекси такого класу «є важливим фактором стримування агресора».