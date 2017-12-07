В Україні завершують розробку нового ракетного комплексу

Новітній оперативно-тактичний ракетний комплекс "Грім" перебуває на завершальній стадії розробки та протягом року перейде на етап випробувань на полігоні.

Про це повідомив директор "НВО "Павлоградський хімічний завод" Леонід Шиман, передає "Дніпроград".

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"Розробка комплексу вже знаходиться на фінальній стадії. Наразі майже завершені випробування системи управління та переміщення ракет, гідравліки, механіки та усім, що пов’язано із транспортуванням. Скоріш за все, протягом року ОТРК вийде на польові випробування", - розповів він.

Як зазначили експерти, ОТРК "Грім" буде прийнято на озброєння Збройних сил України протягом 3-4 років. Це значно посилить оборону, адже на базі цього ракетного комплексу можуть бути створені протиракетні, протиповітряні, тактичні та стратегічні засоби оборони. Зокрема, ракети "Грому" зможуть ефективно вражати цілі на відстані у декілька сотень кілометрів і пробивати ворожий протиповітряний захист на 96%.