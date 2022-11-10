Марк Міллі зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні понад 100 тисяч своїх солдатів убитими й пораненими.

Початкові дані свідчили про те, що Росія завершує виведення військ із Херсона, але на це може піти час.

За словами голови Об'єднаного комітету начальників штабів США генерала Марка Міллі, у Росії, імовірно, було від 20 до 30 тисяч солдатів на північ від річки Дніпро в цьому районі, пише Reuters.

"Їм не знадобиться день - два, їм знадобляться дні та, можливо, навіть тижні, щоб вивести ці сили на південь від цієї річки", - сказав Міллі.

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Також американський генерал зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні понад 100 тисяч своїх солдатів убитими й пораненими.

"Ви бачите понад 100 тисяч російських солдатів убитими і пораненими. Те ж саме, імовірно, на українській стороні. Багато людських страждань", - сказав Міллі не уточнюючи, звідки у нього такі дані.

Попри велику кількість жертв, американські чиновники заявили, що Москва не змогла досягти своїх цілей в Україні, і підняли питання про те, як довго Росія зможе витримати вторгнення, яке також знищило більшість її механізованих Сухопутних військ і виснажило артилерійські арсенали.

Говорячи про перспективи переговорів між Україною і Росією Міллі зазначив, що рання відмова від дипломатії під час Першої світової війни посилила людські страждання і призвела до мільйонів жертв.

"Тому, коли є можливість вести переговори, коли можна досягти миру... ловіть момент", - сказав Міллі.

Деякі експерти кажуть, що остання невдача Москви в Херсоні може дозволити Україні вести переговори з позиції сили, в той час як інші стверджують, що Росія може використовувати переговори, щоб виграти час для заповнення своїх сил перед новим весняним наступом.

Відступ росіян із Херсона

Влітку українські війська почали контрнаступ на південному напрямку, планомірно звільняючи захоплені російськими окупантами населені пункти. Після підриву мосту в Херсоні, який розташований на правому березі Дніпра, окупанти в цьому районі почали відчувати серйозні проблеми із постачанням з лівого берега. Ситуація ускладнилася після вибуху на Кримському мосту, оскільки основне постачання цього угруповання російських військ велося через окупований Крим.

9 листопада вранці стало відомо, що армія РФ підірвала 5 мостів у Херсонській області. Депутат Херсонської облради Сергій Хлань повідомив, що "у росіян обвалився фронт".

Пізніше в цей день міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що наказав вивести російські війська із західного берега річки Дніпро на Херсонщині.

За словами російського генерала Сергія Суровікіна, який командує окупаційними військами в Україні, росіяни відійдуть на оборонні позиції вздовж річки Дніпро. Він назвав основною причиною втечі своєї армії проблеми з постачанням.

Тим часом в Офісі президента заявили, що Україна не бачить ознак того, що Росія залишає Херсон без бою. За словами Михайла Подоляка, Україна вірить своїй розвідці, а не зрежисованим заявам.

А генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає, що в ситуації з оголошенням окупантами про залишення правобережжя Херсонської області спочатку треба почекати і подивитися, що реально відбувається в Херсоні та на правому березі області.

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