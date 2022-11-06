На території України наразі може перебувати 50-60 тисяч мобілізованих росіян.
Радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі "Фейгін LIVE" заявив, що деякі оцінюють кількість мобілізованих на фронті у 100 тисяч осіб.
"В Україні перебувають... середня цифра 60 тисяч. Дехто говорить під 100 тисяч. Це взагалі на театрі української війни. А безпосередньо на території України, гадаю, тисяч 50... Оцінки відрізняються", - сказав Арестович.
За його словами, менше половини мобілізованих росіян наразі розпочали підготовку.
"З цих 238 тисяч лише 43% тією чи іншою мірою приступили до підготовки та оснащення. Інші сидять по спортзалах і школах без діла, тупо бухають. Три бунти були великі, крайній був у Казані, коли прогнали стусанами командира полку", - додав радник глави ОП.
Мобілізація в Росії
21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про старт часткової мобілізації. Через місяць він заявив про її завершення, однак ЗМІ повідомляють, що людям і продовжують надсилати повістки.
Західні експерти впевнені, що мобілізація в РФ припинена, щоб звільнити бюрократичну пропускну здатність для осіннього призову.
Зазначається, що мобілізованих після стихійних навчань зі зброєю кидають на найгарячіші ділянки фронту. Серед них відзначається вкрай низька мотивація.
У російських містах вже з'являються повідомлення про смерть новобранців на війні.