У багатьох російських підрозділів на сьогодні втрати в особовому складі сягнули вже понад 60%.

Росія за півтора місяці часткової мобілізації встигла "заткнути дірки" на низці плацдармів.

Як повідомив в ефірі FREEDOM військовий оглядач Олександр Коваленко, мова йде про Херсонський, Донецький і Луганський напрямки.

"Що таке "затикання дірок"? Практично у всіх БТГ окупантів є підрозділи, що вимагають негайного виведення для відновлення боєздатності. Відновлення боєздатності - це ситуація, коли той чи інший підрозділ втрачає понад 40% свого особового складу або техніки, і він не може далі брати участі у бойових діях", - пояснив експерт.

У багатьох російських підрозділів на сьогодні втрати в особовому складі сягають вже понад 60%, але їх, зазначає Коваленко, не виводять із зони бойових дій.

"І для того, щоб компенсувати втрати, використовують частково мобілізованих без виведення із зони бойових дій. Тобто, частково мобілізованих привозять на лінію зіткнення і поповнюють особовий склад того чи іншого підрозділу", - додав Коваленко.

За словами експерта, це не повноцінне відновлення, оскільки відсутня необхідна кількість техніки. Компенсуються втрати за особовим складом, не більше того.

"Це не якісно, це не професійно. До того ж цей ресурс має неповноцінну комплектацію у своєму спорядженні", - підкреслив Коваленко.

Мобілізація в Росії

21 вересня Путін у відповідь на військові поразки на фронті оголосив у Росії часткову мобілізацію. Проте вже за місяць заявив, що її завершено.

На думку західних експертів, хід примусової мобілізації тимчасово призупинили, щоб звільнити бюрократичну пропускну здатність для звичайного осіннього призову.

За даними ЗМІ, міністерство Шойгу зібрало щонайменше 492 тисяч мобілізованих.

Мобілізованих після стихійних навчань зі зброєю кидають на найгарячіші ділянки фронту. Серед резервістів відзначається вкрай низька мотивація, фіксують непоодинокі випадки втечі солдат з військових частин.

У російських містах вже з'являються повідомлення про смерть новобранців на війні.

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