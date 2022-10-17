Українська армія настільки сильна, що може перенести бойові дії на територію країни-агресора, зазначає Соскін.

Після ескалації війна РФ проти України перейде на територію країни-агресора. А в тимчасово окупованому Криму почнеться повний "абзац" і "зимовий армагеддон".

Про це в інтерв'ю УНІАН розповів директор Інституту трансформації суспільства, політолог і економіст Олег Соскін.

"Чого у Путіна не розуміють, що вже настільки сильна українська система, армія, що після ескалації війна повністю перейде на територію Російської Федерації. Бойові дії спочатку перейдуть на Бєлгородську, на Курську, на Воронезьку область, Брянську, а далі Це Ростовська область і так далі. Спочатку ракети, літаки. Дрони підуть, однозначно. А на якомусь з етапів стане питання про перехід на ту територію вже піхотно-армійськими, мотопіхотними та іншими, танковими підрозділами", - зазначив він.

"Ну і далі це буде вхід до Криму. Є там два варіанти на сьогоднішній день - захід на Берислав з виходом на Нову Каховку і тоді на кримський перешийок, це дуже швидко, або Херсон, і тоді перехід по Антонівському мосту і вихід теж на кримський перешийок. Дехто каже, що треба через Запорізьку область - Токмак, Мелітополь. Але там все складно, а тут вже все готово. І тоді, оскільки є вже далекобійна зброя, то природно будуть придушені відразу всі бойові аеродроми в Джанкої, Армянську і так далі. А більше у Путіна нічого немає. Якщо він втрачає ці аеродроми, то у нього немає там відповідної живої потужності або танкової", - додав експерт.

Соціолог також зазначив, що в Криму буде повний "абзац", адже півострів чекає повний колапс.

"Ну і плюс в Криму повний "абзац" - втрата Кримського моста фактично перетворила Кримський півострів на своєрідний заповідник. Вони зараз залишаться без палива. Головним був Кримський міст. Що вони, через Маріуполь поженуть, через Запоріжжя? Це неможливо, будуть знищуватися всі склади. Крим практично перетворюється на резервацію. І там такий крик почнеться! Плюс якщо наші пробиваються до Берислава і Каховки, то буде закритий Кримський канал – буде припинена знову поставка води на Кримський півострів. Це будуть просто важкі для них наслідки. Кримський півострів буде замерзати і деградувати, там же продуктів немає, немає нічого свого. Вони зимовий армагеддон побачать, повний колапс в Криму", - вказав Соскін.

Ситуація на півдні України: що відомо про контрнаступ ЗСУ

Раніше ЗСУ озвучили нові втрати росіян на півдні:

"Силами оборони по ворогу відпрацьовано 15 авіаційних ударів і 230 вогневих завдань по районах зосередження на той момент ще живої сили і техніки, по опорних пунктах і засобах протиповітряної оборони. Забезпечено втрати в кількості мінімум 50-ти рашистів, двох танків, трьох великокаліберних гаубиць типу "Мста" та гармати типу "Гіацинт", самохідної артустановки, гаубиці, зенітно-ракетного комплексу "Тор", станції радіоелектронної боротьби, трьох одиниці авто-бронетехніки",

За добу захисники України відбили атаки окупантів біля 9 населених пунктів. Раніше УНІАН також повідомляв, що в Генштабі розкрили нові втрати ворога. Виявилося, за минулу добу ЗСУ "відмінусували" ще 320 окупантів.

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