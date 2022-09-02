Противник намагається знайти слабкі місця у обороні наших військ та покращити тактичне положення.

На Слобожанському напрямку противник веде бойові дії з метою недопущення втрати контролю над зайнятими рубежами та логістичними маршрутами у Харківській області.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу.

Противник намагається знайти слабкі місця у обороні наших військ та покращити тактичне положення.

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На Харківському напрямку здійснював обстріли з танків, ствольної та реактивної артилерії у районах населених пунктів Уди, Руські Тишки, Черкаські Тишки, Питомник, Великі Проходи, Старий Салтів, Петрівка, Перемога, Дементіївка, Пришиб.

Ворог завдав авіаційні удари в районах населених пунктів Шестакове, Байрак, Руські Тишки та Веселе.

Війна в Україні: актуальні дані

Росіяни зосередилися на захопленні Донбасу, тепер вони хочуть вийти на адмінмежу Донецької області до 15 вересня.

Українські захисники відбили всі штурми ворога на Слов'янському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Разом з тим на півдні продовжується контрнаступ ЗСУ. За добу було підтверджено ліквідацію понад 100 окупантів.

У зв’язку з великими втратами, зокрема регулярним знищенням логістичних шляхів, Росія перекидає через понтони в Херсонську область додаткову техніку й особовий склад.

З’явилась інформація, що росіяни перегруповуються та перекидають додаткові війська на Донбас та в Запорізьку область – для відновлення наступу.

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