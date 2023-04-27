Ціль вдалося виявити завдяки аеророзвідці.

Артилеристи 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького відзначилися прицільним ударом по окупантах. Вони знищили мінометний розрахунок противника.

Ролик з попаданням по ворожій позиції опублікувала прес-служба підрозділу на офіційній сторінці на Facebook. Знайти окупантів вдалося завдяки аеророзвідці. Українські захисники за допомогою дрона побачили, як окупанти стріляють зі 120-міліметрового міномета, а потім намагаються замаскувати його гілками дерев.

Координати позиції рашистів були передані артилеристам 30-ї ОМБр. Під час першого залпу снаряд приземлився неподалік від супротивників. А ось другий удар припав прямо в ціль. Міномет був знищений, а разом з ним, найімовірніше, кілька окупантів. Однак точні втрати в офіційному повідомленні не вказані.

Відео дня

Війна в Україні: актуальна ситуація на фронті

Як повідомили в Генштабі, з моменту повномасштабного вторгнення українські захисники ліквідуваkи 188 920 окупантів. Вони також знищили понад 24 тисячі одиниць ворожої техніки.

У свіжому зведенні від командування говорилося, що за минулу добу ЗСУ вдалося вразити два засоби ППО рашистів і стільки ж важливих військових об'єктів.

На Запорізькому напрямку ворог перейшов до оборони, про що повідомили в Нацгвардії під час брифінгу в четвер, 27 квітня.

Під Бахмутом силами 4 бригади оперативного призначення імені Героя України сержанта Михальчука вдалося утримати під контролем життєво важливі логістичні шляхи.

Вас також можуть зацікавити новини: