Захисники України за добу знищили шість ворожих дронів, зазначили у Генштабі ЗСУ.

Втрати Росії відчутно зросли - упродовж минулої доби українські ракетні війська й артилеристи уразили низку важливих військових об’єктів російських загарбників.

Крім того, ліквідовано шість дронів супротивника, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України на своїй сторінці у Facebook у четвер, 27 квітня. "…підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два засоби протиповітряної оборони та ще два важливих військових об’єкти супротивника", - зазначається у повідомленні.

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Ситуація на фронті в Україні - зараз це варто знати

Увечері 26 квітня Генштаб ЗСУ повідомив, що 26 квітня авіація нашої держави завдала 11 ударів по місцях зосередження російської військової техніки та живої сили.

Варто зазначити, що ворог продовжує намагатися наступати на Мар'їнському, Авдіївському та Бахмутському напрямках. Супротивник вже зазнав на українській землі дуже серйозних втрат. Загальні втрати РФ в Україні становлять приблизно 188 920 загарбників. Крім того, ліквідовано 293 засоби ворожої протиповітряної оборони та 2 461 безпілотник оперативно-тактичного рівня.

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