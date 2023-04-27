Окупанти зосередилися на захисті в Запорізькій області.

Російські окупанти перейшли в захист на Запорізькому напрямку. На інших ділянках фронту теж помітно, як ворог починає діяти в обороні.

Таку заяву під час брифінгу в четвер, 27 квітня, зробив заступник директора департаменту планування застосування Головного управління Нацгвардії полковник Микола Уршалович. Він сказав: "На запорізькому та інших напрямках, де виконують бойові завдання воїни-гвардійці, ворог перейшов до оборони".

На яких саме "інших" напрямках, військовослужбовець не повідомив. Уршалович окремо зазначив, що окупанти продовжують інтенсивно обстрілювати позиції українських захисників та прифронтові населені пункти. Таким способом вони намагаються компенсувати відсутність реальних успіхів на полі бою.

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Ситуація на Запорізькому напрямку: остання інформація

Раніше в Генштабі підтверджували інформацію Уршаловича. У зведенні за 25 квітня йшлося, що на Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти перейшли в оборону.

За словами мера Мелітополя Івана Федорова, окупанти рили окопи в регіоні і підхопили сибірську виразку. Тепер один з підрозділів противника відправили на карантин.

Перед майбутнім контрнаступом ЗСУ рашисти почали збирати анкети дітей і закликати жителів Токмака готуватися "евакуюватися".

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