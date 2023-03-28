Раніше Командування Повітряних Сил ЗСУ повідомляло про знищення 12 дронів "Shahed" і одного розвідувального безпілотника "Гранат-4".

Українські захисники вночі знищили 14 з 15 ударних дронів "Shahed", запущених Російською Федерацією. Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

"Вночі, для завдання авіаударів, противник задіяв 15 ударних БпЛА типу "Шахед-136".14 з них знищено нашими захисниками", - йдеться у повідомлені.

Водночас, протягом минулої доби противник завдав 24 авіаційних та 12 ракетних ударів, здійснив 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

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Окремо в КВДА повідомляли, що силами ППО в повітряному просторі навколо Києва було виявлено і знищено близько десяти "Шахедів" під час нічної повітряної атаки РФ.

Раніше Командування Повітряних Сил ЗСУ повідомляло про знищення 12 дронів "Shahed" і одного розвідувального безпілотника "Гранат-4".

Атака РФ дронами 27 березня – що відомо

Ввечері 27 березня 2023 року в низці областей України оголосили повітряну тривогу. Вибухи прогриміли в Оболонському і Святошинському районах Києва та у Дніпропетровській області.

Внаслідок падіння уламків БПЛА в Святошинському районі виникло загоряння в нежитловій будівлі. Пожежа ліквідована. За уточненими данними - без жертв.

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