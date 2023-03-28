Цієї ночі Росія знову запустила свої БПЛА "Shahed" в напрямку столиці.

Попередньо силами ППО в повітряному просторі навколо Києва було виявлено і знищено близько десяти "Шахедів" під час нічної повітряної атаки РФ.

"Київ витримав ще одну атаку. Не втомлюйтеся дякувати відважним воїнам сил протиповітряноі оборони! При нагоді - всіляко допомагайте і підтримуєте їх та усі Збройні сили України! Наближайте разом мир після нашої Перемоги! Слава Україні!", - сказав начальник КМВА Сергій Попко.

Атака дронами 27 березня – що відомо

Цієї ночі Росія знову запустила свої БПЛА "Shahed" в напрямку столиці. Внаслідок падіння уламків БПЛА в Святошинському районі виникло загоряння в нежитловій будівлі. Пожежа ліквідована. За уточненими данними - без жертв.

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Загалом російські окупанти застосували 13 дронів-камікадзе "Shahed-136/131", один розвідувальний БпЛА "Гранат-4" та дві КАБ. Українські захисники збили 12 "шахедів" та розвідувальний БПЛА, повідомляли Повітряні Сили ЗСУ.

Зазначається, що атака іранських дронів здійснювалась з північного та південно-східного напрямку, а винищувачі російських загарбників Су-35 вилетіли з аеродрому Морозовськ Ростовської області та атакували Херсонську область двома керованими авіаційними бомбами.

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